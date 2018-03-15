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Altının gramı 165,5 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 165,5 liraya çıkarken, Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altını 1.108 liradan satılıyor.

Ekonomi / 15 Mart 2018 Perşembe 09:57
Altının gramı 165,5 liradan işlem görüyor

Yurt içi piyasaların dün kapanmasının ardından dolar kurundaki sert yükselişlerin etkisiyle 165,9 lira ile tarihi zirvesine kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 165,2 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 165,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 272 lira, Cumhuriyet altını da 1.108 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1.326 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar/TL'nin dün, 3,8950'ye kadar yükselmesinin altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini belirterek, 'Dolar kurunda geri çekilmeler olursa altının gram fiyatında düşüşün hızlı olabileceğini düşünüyoruz. Altının gram fiyatı 165 lira üzerinde tutunamazsa geri çekilmelerde 163 lira seviyesi görülebilir, yükseliş isteğini sürdürebilirse 167 lirayı test edebilir.' değerlendirmesinde bulundu.

Bugün yurt içinde işsizlik verileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD'de işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.320 doların destek, 1.330 doların ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Kaynak : AA

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