Ahmet Hakan'dan muhalefete uyarı

TBMM'den geçen son seçim yasasıyla, yasada bazı maddeler değişti.



Bu değişimle siyasi partilerin ittifak yapmasının önü açılırken, seçim güvenliğine yeni düzenlemeler getirildi.



'HAVLU ATARLAR'



Muhalefet partileri yasanın geçişmesinin ardından 'hile' iddialarını ortaya atarken, Ahmet Hakan'dan o isimlere uyarı geldi.



'Seçimde hile' iddialarının muhalif seçmenin havlu atmasına neden olacağını belirten Hakan şunları yazdı;



EĞER muhalefet partileri...



“Seçim güvenliği diye bir şey kalmadı, seçimde hile yapacaklar, çıkardıkları kanunla şimdiden seçimi kazandılar” algısını yaymaya devam ederlerse...



Zaten karamsarlık içinde olan muhalif seçmenin daha da karamsar hale gelmesine yol açarlar.



Bu durumda da şu üç şey olur:



- BİR: “Nasıl olsa sonuç değişmeyecek” diyen muhalif seçmenler, oy kullanmak için sandığa bile gitmezler, havlu atarlar.



- İKİ: “Nasıl olsa iktidar her şeyi ayarladı” diyen muhalefet partileri temsilcileri, sandık başlarını tutmaz. Sandıkta denetim kaybolur.



- ÜÇ: “Nasıl olsa kaybedeceğiz” diyen muhalefet partilerinin örgütlerinin... Seçime asılma enerjisi düşer, parmağını bile kıpırdatmaz.



Hele seçim boykotu lafını ortaya atmak ve seçim boykotunu tartışmaya açmak...



Muhalefetin çöküşünü tescillendirir.



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