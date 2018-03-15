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Afrin'de 1 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 15 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında, el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

3. Sayfa / 15 Mart 2018 Perşembe 17:26
Afrin'de 1 asker şehit oldu

TSK'dan yapılan açıklamada 'Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 15 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında, el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz' denildi. Kaynak : İHA

ŞehitBaşsağlığıTürk Silahlı KuvvetleriAfrin


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