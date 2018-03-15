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ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, seçimlere yönelik yapılan siber saldırılar nedeniyle Rusya’ya karşı yeni yaptırım kararı aldı.

Dünya / 15 Mart 2018 Perşembe 18:14
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, 2016 seçimlerinde yapılan siber saldırı nedeniyle 19 Rus vatandaşı ile 5 kurum ve kuruluşa yönelik yeni yaptırım kararı aldığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, konuya ilişkin açıklamasında, Donald Trump yönetiminin ABD seçimlerine müdahale etme girişimleri de dahil olmak üzere tüm kötü niyetli Rus siber faaliyetlerine karşı tedbir aldığını söyledi.

Mnuchin, Rus hükümet yetkililerine de karşı da ilave yaptırımlar getirilmesinin planlandığını söyledi.

ABD’de 8 Kasım 2016’da yapılan başkanlık seçimlerine Rusya’nın siber saldırılarla müdahale ettiğini ileri sürüyor. Rusya ise, seçimlere karıştığı iddialarını reddediyor. Kaynak : İHA

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