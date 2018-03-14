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Zeytin ağaçları yüz yıllarca meyve verebiliyor

Kilis’in önde gelen zeytin üreticilerinden Şerif Mercimek, Yüzlerce yıl meyve veren zeytin ağaçları bulunduğunu söyledi.

Yaşam / 14 Mart 2018 Çarşamba 15:54
Zeytin ağaçları yüz yıllarca meyve verebiliyor

Mercimek, Zeytin yetiştiriciliğinin ilk insanlarla birlikte başladığı kabul edildiğini ifade ederek, “ Bölgemizde yapılan arkeolojik kazılarda 2 bin yıl öncesinden beri, Kilis'te zeytin tarımı ve zeytinyağı üretimi yapıldığını kanıt eden kanıtlar bulunduğunu tespit edilmektedir. Zeytinin Anavatanının ve merkezinin Güneydoğu Anadolu olduğu ezelden beri bilinmektedir. Güneydoğu Anadolu'da ilk yerleşimini tamamlayan zeytin, Batı Anadolu'ya ve oradan da Ege adaları yolu ile Cezayir, Tunus İtalya, Fransa ve İspanya'ya kadar uzanmıştır” dedi.

Mercimek, Bölgede zeytincilik konusunda araştırmalar yapıldığını ifade ederek, “ Arazimde dedemden kalma 400-500 yıllık zeytin ağaçları var. Ama bölgemizde daha yaşlı zeytin ağaçları da mevcuttur. Çünkü yaşlı ağaçlar devamlı budama kesilme yapıldığı için yenileniyor. Bölgemiz zeytinin anavatanı olarak biliniyorsa bölgemizde arkeolojik kazılarda 2 bin yıl öncesine dayanan zeytincilik varsa 2 bin bin yıllık ağaçların olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Kaynak : İHA

FransaZeytinyağıİtalyaCezayirGüneydoğu Anadolu


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