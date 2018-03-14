Yılmaz Özdil, CHP'yi FETÖ'ye benzetti

Sözcü gazetesi yazarlarından Yılmaz Özdil, bugün 'Tüzük' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Özdil'in gündeminde CHP'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı tüzük kurultayı vardı.



Köşe yazısının başında bir kitapta geçen TSK içindeki FETÖ yapılanmasının örneklerini aktaran Özdil, 'Pırıl pırıl gençler, sırf benim yazılarımı okuduğu için, sırf varlığıyla onur duyduğumuz Banu Avar'ı okuduğu için, feto kumpasıyla hapse atılan genelkurmay başkanı İlker Başbuğ'u okuduğu için cezalandırılıyordu.' ifadesini kullandı.



Özdik yazısının devamında ise CHP'de Parti Meclisi üyeliği yapan Hüsniye Kaya'nın Ataşehir Belediyesiyle ilgili yazdığı yazıyı paylaşması, CHP üyesi Derya Çelebi'nin de Kılıçdaroğlu'yla ilgili yazısını paylaştığı için partilerinden ihraç edildiklerini yazdı.



Sözcü yazarı, 'Hani, Chp tüzük kurultayı yaptı filan deniyor ya… Yeni Chp tüzüğü işte bu.' diye ekledi.



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel