Uğur Dündar: Ne rezaletler yaşandı

“200 bin lira yatırana aylık 50 bin lira kazanç” vaadiyle kurduğu Çiftlik Bank'la binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın sırra kadem bastı.
'PROTEZİNİN BEDELİNİ KAPTIRAN BİLE VAR'
Milyonlarca lira dolandırılanlar ortada kalırken Sözcü yazarı Uğur Dündar 'Kimi çocuğunun okul taksidini yatırmış, kimiyse evini, arabasını satıp parayı Çiftlik Bank'a aktarmış. Aralarında kanser tedavisi
için gereken tüm birikimlerini, hatta protez bacağının bedelini kaptıranlar bile var!..' diye yazdı.
'AĞLAYARAK TELEFONU KAPATIYORLAR'
Çiftlik Bank mağdurlarının kendisini aradığını söylerken, onlara verdiği cevabı şöyle yazdı;
Bu ülkede bir banker rezaleti yaşandı…
İmzasını atmaktan aciz adamlar banker oldular ve o zamanın parasıyla trilyonlarca lira toplayıp batırdılar. Sonuçta ocaklar
söndü, yuvalar dağıldı, intiharlar oldu…
Gereken dersler çıkarılmamış olmalı ki, bir tokat da ‘Yeşil Sermaye' denilen yurtdışı merkezli holdinglerden geldi…
Gözünü para hırsı bürümüş üç kağıtçılar, müthiş kar payları vaadederek cami kapılarında tezgah açtılar. Güya fabrikalar, televizyonlar kuracaklar, halkı ekranda Uğur Dündar
'lara mahkum olmaktan kurtaracaklardı! Ama oluk gibi akan paralarla dünyalıklarını yaptılar, fabrika
ve televizyon
palavralarına inananlara da inanılmaz kazıklar attılar!..
Peki bundan ibret dersi alındı mı?
Ne gezer!.. Bu kez sahneye bir başka uyanık çıktı: “Jet Fadıl” lakaplı Fadıl Akgündüz…
Jet Fadıl hayal satarak bir değil, iki değil, tam üç kez, astronomik boyutlarda para topladı ve her seferinde bunların üstüne yattı!
Sıkışınca da “Uğur Dündar
beni kötü gösterdi. Yoksa ben çok dürüst biriyim” iftirasını attı!..
Şimdi size soruyorum kardeşim;
Haydi bunca yıkımdan ders almadınız diyelim. Ama TİTAN faciasını da mı duymadınız ve gidip onun bir benzeri olan Çiftlik Bank'a para yatırdınız?..”
Haklısınız deyip, ağlayarak telefonu kapatıyorlar…
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Kaynak : Beyaz Gazete Özel