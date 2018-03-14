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UBER-taksici kavgasına Nedim Şener'den öneri

Gazeteci Nedim Şener, gündemden düşmeyen UBER'cilerle taksiciler arasında yaşananları bitirecek bir öneride bulundu.

Güncel / 14 Mart 2018 Çarşamba 10:38
UBER-taksici kavgasına Nedim Şener'den öneri

Son dönemde İstanbul'da yaşanan UBER ve taksiciler kavgası her geçen gün şiddetini arttırarak devam ediyor.

Gazeteci Nedim Şener köşesinde yaşanan kavganın arkasında plaka ağalarının olduğunu yazdı.

'RANT KAVGASI'

Şener, ekonomi muhabirliğinden beri taksi plakalarında yaşanan ranta dikkat çektiğini belirtirken 'Tartışmanın arkasındaki gizli güç; plaka ağaları. Aslında yaşanan tanesi 1.5-2 milyon lirayı bulan ve toplamda 30 milyar lirayı aşan bir plaka rantı kavgasıdır.' diye yazdı.
'ÖNERİM ŞUDUR...'
Yaşananları bitirecek bir öneride bulunan Şener ' Önerim şudur; öncelikle UBER gibi sistemlere izin verilmeli, yıllardır sabit tutulan plaka sayısı artırılmalı, plaka, geçimini bundan sağlayana verilmeli, taksiyi yalnızca plaka sahibi kullanmalı olmadı plaka taksiyi kullanana verilmeli.' ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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