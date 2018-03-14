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TSK Afrin operasyonuyla ilgili son rakamları açıkladı

Zeytin Dalı Harekâtı’nda Mehmetçik ve ÖSO güçleri tarafından Afrin ilçe merkezinin kuşatması tamamlandı. TSK'dan yapılan açıklamaya göre 3444 terörist öldürüldü.

Güncel / 14 Mart 2018 Çarşamba 10:12
TSK Afrin operasyonuyla ilgili son rakamları açıkladı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3444 oldu.

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