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Teröristleri korku sardı

Batuhan Yaşar, PKK/YPG'li teröristlerin Afrin'e gitmemek için bahaneler ürettiğini yazdı.

Güncel / 14 Mart 2018 Çarşamba 11:12
Teröristleri korku sardı

TSK'nın başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuşatılmasının ardından, PKK/YPG'nin sözde yöneticilerinin kaçtığı ajanslara düşmüştü.

Terör örgütünün yöneticileri Afrin'den kaçarken, bir çok terör örgüt mensubunu şehir merkezine yerleştirmeye çalışıyor.

KANDİL BAHANESİ

Gazeteci Batuhan Yaşar, terör örgütünün Afrin'e beklediği yığınağı yapamadığını yazarken 'Örgüt, Afrin için planladığı tahkimatı yapamadı..PYD/YPG'yi istediği gibi yönlendiremedi..
Afrin'e istediği sayıda örgüt mensubu gönderemedi..Git' emrini dinlemediler bile.. Hatta Kandil bahanesine sarıldılar:“Türkiye Kandil'e operasyon yapacak.. Afrin'e gitmeyelim.. Burada kalalım Kandil'i koruyalım..” bahanelerini ürettiğini yazdı.

'ZAMAN VERMEK DOĞRU OLMAZ'

Afrin'in en kısa süre temizleneceğini yazan Yaşar 'Zaman vermek doğru olmaz..Afrin merkezi de çok kısa sürede temizlenecek..Türkiye sadece askerî değil olayın her boyutu ile yakından ilgileniyor..Siyasi yönetim ve altyapıya yönelik planlamalarda sona gelindi..Cinderesi, Raco, Bülbül gibi yerleşim birimleri için planlar yürürlükte..' diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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