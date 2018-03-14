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Sevilay Yılman da o topa girdi

Metrobüste 'öpüşme' tartışmasına Sevilay Yılman da dahil oldu...

Televizyon / 14 Mart 2018 Çarşamba 13:44
Sevilay Yılman da o topa girdi

İstanbul'da bir metrobüste iki gencin öpüşmesi üzerine tartışma çıkmış bu anlar yolcuların telefon kameraları tarafından kaydedilmişti.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olaya Habertürk yazarı Sevilay Yılman da dahil oldu.

Köşesinde metrobüste yaşanan öpüşme krizine değinen Yılman, 'Dudak dudağa da olsa bu öpüşme kısacık bir buse ise buna müdahale hiçbir gerekçeyle kabul edilemez. Ama eğer o gençler, toplu taşıma aracında, yani tıklım tıkış insan dolu bir metrobüste şehvet ve tutkuyla, hadi daha açık yazayım, yatak odalarında misali, kimsenin olmadığını düşünüp sevişir gibi öpüşmüşlerse kusura bakmasınlar ama müdahaleyi de hak etmişlerdir' ifadelerini kullandı. 

İşte Sevilay Yılman'ın yazısıdnaki o bölüm;

Ben de o öpüşen gençlere müdahale ederdim ama şundan...

DÜN sabah saatlerinde sosyal medyaya düşen bir video görüntüsü ortalığın yine tozunu attırdı. Çoğunuz görmüştür ama ben yine de bir özet geçeyim... Söz konusu videoda, İstanbul'da bir metrobüste iki gencin dudak dudağa öpüşmesine kendisini “ahlak bekçisi” olarak adlandırılan başka bir yolcunun müdahalesi ve diğer yolculardan gelen tepkiler kaydedilmiş.

Bu kayıttan hemen önce yaşananların ise kaydı yok. Kaydedilende sadece öpüştü diye gençlere müdahale eden bir vatandaş ile onun bu müdahalesine karşı çıkan başka bir vatandaşın tartışması var.

Dolayısıyla bilmiyoruz adamın hangi tarz ve ifadeler kullanarak gençlere müdahale ettiğini... Tabii bu olmadığı için de tam olarak bir yorum yapmak mümkün olamıyor. Anlamadınız biliyorum ne demek istediğimi, o nedenle açayım etraflıca...

Bence bu olayı tam yorumlayabilmek için gençlerin hangi şekil ve biçimde öpüşmüş olduğunun bilinmesi gerekiyor. Çünkü dudak dudağa da olsa bu öpüşme kısacık bir buse ise buna müdahale hiçbir gerekçeyle kabul edilemez.

Ama eğer o gençler, toplu taşıma aracında, yani tıklım tıkış insan dolu bir metrobüste şehvet ve tutkuyla, hadi daha açık yazayım, yatak odalarında misali, kimsenin olmadığını düşünüp sevişir gibi öpüşmüşlerse kusura bakmasınlar ama müdahaleyi de hak etmişlerdir.

Biliyorum bu yazdıklarım karşısında çok tepki alacağım ama buna rağmen açık ve net söylüyorum: Eğer gençler tarif ettiğim, anlattığım biçimde bir öpüşme gerçekleştirmişlerse bunu ahlak bekçiliği ya da bilmem ne adına değil ama büyük bir görgüsüzlük, nezaketsizlik olduğunu düşündüğüm için ben de onları uyarırdım. Ama bağırıp çağırmadan. Kıyamet kopartmadan.

Dolayısıyla efendim... Şaşırtıcı bulacaksınız ama eğer gençler dediğim biçimde bir davranış içerisine girmişlerse, o vatandaş verdiği tepkide yüzde yüz haklıdır. Haklı ama bunu “ahlak bekçiliği” adına yaptığını söylediği için de diğer vatandaşların ona tepki göstermesi gayet normaldir.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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