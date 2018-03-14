Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Oku, Anla, Yaşa Projesi” ile, il genelinde okuma oranını arttırmak, okuyan ve okuduğunu anlayan bir nesil yetiştirmek amacıyla, ilkokul ve ortaokul çağındaki toplamda bin 200 öğrencinin katılımıyla, “Samsun İçin Okuma Vakti” etkinliği düzenlendi.



İstiklal Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe İlkadım ilçesinde bulunan 12 okulun her birinden 100'er öğrenci katıldı.



Öğrenciler ilk olarak öğretmenleriyle birlikte yaklaşık 15 dakika boyunca kitap okudu. Kitap okuma etkinliğinin ardından ise caddeyi kuşatan öğrenciler hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.



Etkinlik hakkında açıklama yapan Samsun İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, “Samsun Maarif Hareketi kapsamında, ‘Oku, Anla, Yaşa' isimli projemiz kitap okumayla alakalı ve gençlerimizi kitapla buluşturmaya yönelik bir projedir. Bugün burada hem İstiklal Marşı'nı okuyarak Mehmet Akif Ersoy'u anmak hem de birlik ve beraberliğimizi bir kez daha göstermek adına bu etkinliği düzenledik. Burada 12 farklı okulumuzda öğrenim gören yaklaşık bin 200 öğrencimiz var. Yaklaşık 15 dakika boyunca öğrencilerimizle kitap okuduktan sonra İstikal Marşı'nı okuyarak etkinliğimize son verdik” dedi.



Kaynak : İHA