USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

Sıcak Haber : Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!..

Samsun'da bin 200 öğrenci tek vücut olup kitap okudu

Samsun’un en işlek caddelerinden olan İstiklal Caddesi’nde, ilkokul ve ortaokul öğrencileri önce kitap okudu ardından ise hep bir ağızdan İstiklal Marşı söyledi.

Eğitim / 14 Mart 2018 Çarşamba 14:09
Samsun'da bin 200 öğrenci tek vücut olup kitap okudu

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Oku, Anla, Yaşa Projesi” ile, il genelinde okuma oranını arttırmak, okuyan ve okuduğunu anlayan bir nesil yetiştirmek amacıyla, ilkokul ve ortaokul çağındaki toplamda bin 200 öğrencinin katılımıyla, “Samsun İçin Okuma Vakti” etkinliği düzenlendi.

İstiklal Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe İlkadım ilçesinde bulunan 12 okulun her birinden 100'er öğrenci katıldı.

Öğrenciler ilk olarak öğretmenleriyle birlikte yaklaşık 15 dakika boyunca kitap okudu. Kitap okuma etkinliğinin ardından ise caddeyi kuşatan öğrenciler hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Samsun İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, “Samsun Maarif Hareketi kapsamında, ‘Oku, Anla, Yaşa' isimli projemiz kitap okumayla alakalı ve gençlerimizi kitapla buluşturmaya yönelik bir projedir. Bugün burada hem İstiklal Marşı'nı okuyarak Mehmet Akif Ersoy'u anmak hem de birlik ve beraberliğimizi bir kez daha göstermek adına bu etkinliği düzenledik. Burada 12 farklı okulumuzda öğrenim gören yaklaşık bin 200 öğrencimiz var. Yaklaşık 15 dakika boyunca öğrencilerimizle kitap okuduktan sonra İstikal Marşı'nı okuyarak etkinliğimize son verdik” dedi.

Kaynak : İHA

Öğrenciler


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı