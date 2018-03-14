USD (Alış - Satış) : 3,89 - 3,89 EURO (Alış - Satış) : 4,81 - 4,81

Portakal yine kendinden bekleneni yaptı

Fatih Portakal yine şaşırtmayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "istiklal Marşı" çıkışını eleştirdi.

Televizyon / 14 Mart 2018 Çarşamba 20:26
Portakal yine kendinden bekleneni yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 46. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada İstiklal Marşı'nın bestesinin değişebileceği sinyalini vermiş 'En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın (İstiklal Marşı) hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır. O beste ile güftenin birbirini tamamlaması çok önemlidir. Burada bestekarlara büyük iş düşüyor. Temenni ediyoruz ki o da çıkar' ifadelerini kullanmıştı.

Hükümete karşı duruşuyla bilinen FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal Marşı çıkışını yine kendisinden beklenen şekilde eleştirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal 'Cumhurbaşkanı İstiklal Marşını iyi hissedemiyor diye ulusal marş mı değişir? Bestesinin değişmesini temenni etti. Yeni hikayeler yazılamayınca tartışılacak konu bulunuyor. Ne tuhaf günlerden geçiyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

İstiklal MarşıCumhurbaşkanıFatih PortakalUlusal MarşRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı