Portakal yine kendinden bekleneni yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 46. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada İstiklal Marşı'nın bestesinin değişebileceği sinyalini vermiş 'En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın (İstiklal Marşı) hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır. O beste ile güftenin birbirini tamamlaması çok önemlidir. Burada bestekarlara büyük iş düşüyor. Temenni ediyoruz ki o da çıkar' ifadelerini kullanmıştı.



Hükümete karşı duruşuyla bilinen FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal Marşı çıkışını yine kendisinden beklenen şekilde eleştirdi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal 'Cumhurbaşkanı İstiklal Marşını iyi hissedemiyor diye ulusal marş mı değişir? Bestesinin değişmesini temenni etti. Yeni hikayeler yazılamayınca tartışılacak konu bulunuyor. Ne tuhaf günlerden geçiyoruz' ifadelerini kullandı.

CB #İstiklalMarşını iyi hissedemiyor diye ulusal marş mı değişir? Bestesinin değişmesini temenni etti. Yeni hikayeler yazılamayınca tartışılacak konu bulunuyor. Ne tuhaf günlerden geçiyoruz? @İstiklalMarşımadokunma — fatih portakal (@fatihportakal) 14 Mart 2018