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Ponzi Arzu'dan 15 sayfalık İtiraf

Bursa’daki, 13 milyon liralık vurgunla ilgili tutuklanan Ponzi Arzu lakaplı sanık, ilk kez konuştu. 15 sayfalık savunmasını mahkemeye ibraz eden sanık, aylardır kızının hayatından endişe ettiği için sustuğunu ve asıl suçlu olan şüphelinin mağdurların zararını gidereceğini söyleyerek kendisini oyaladığını ileri sürdü.

Ekonomi / 13 Mart 2018 Salı 18:41
Ponzi Arzu'dan 15 sayfalık İtiraf

7. Ağır Ceza Mahkemesinde, "dolandırıcılık" suçundan 789 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Arzu Mertkil (39) ile tutuksuz sanıklar G.Ş., S.Ç., S.T. ve R.A. bugün tekrar hakim karşısına çıktı. ‘Ponzi’ olarak bilinen ‘birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama’ yöntemiyle 57 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı öne sürülen tutuklu sanık Arzu Mertkil, ilk kez konuştu.

Şimdiye kadar anlatmadığı her şeyi ‘samimi bir itirafta bulunmak istiyorum’ diyerek ifadesine başlayan Ponzi Arzu, bu zamana kadar kızının can güvenliği için sustuğunu ileri sürdü. 15 sayfalık savunma dilekçesini mahkemeye sunan Ponzi Arzu, "Sistemin asıl kurucuları, ‘Mağdurların zararlarını gidereceğiz, sen sakın konuşma’ diyerek beni oyaladılar" diye konuştu.

Asıl faillerin, mağdurların zararının giderilmesi için bu güne kadar kendisine verdikleri sözü yerine getirmediğini ileri süren tutuklu sanık, "Hatta bu sistemi kuran kişi, mağdurların arasına girip beni öne attı. Bu sistemin asıl kurucusu M.R.K. isimli gayri meşru işler yapan ve işadamı olarak kendini tanıtan kişidir. Ayrıca bana bu işin içinde farklı iş adamlarının da olduğunu söylemişti. Ben bu şahsı avukatım aracılığıyla, dosyada ismi geçen B.K. ise benim aracılığımla tanıdı. Bu kişi B.K. ile sanık olarak yargılanan S.Ç., S.T. ve kendi adına farklı isimlerle aynı sektörde iş yerleri açtılar. Bu dört firma üzerinden ticari işlerini yürüttüler. Ben sadece M.R.K.’nin yanında muhasebeci olarak çalışıyordum. Tıpkı mağdurlar gibi bana da bu sistem anlatıldı ve ben sadece aracı oldum. İnsanlara bu sistemden bahsettim. Çünkü ben de onlar gibi yüzde 10 komisyon alıyordum. Söz konusu paraları bizzat ben almadım. Ben ortamda bulunuyordum ama adını verdiğim M.R.K.’nin adamları alıyorlardı paraları. Sistemi bana Gürcistan’dan ucuz et getirip burada yüksek maliyete satıyoruz, toplanan paraları orada işliyoruz şeklinde anlattılar. Söz konusu suçu işlemedim ben sadece mağdurlar gibi inandım. Eğer adını verdiğim şahısların S.G.K. vergi kayıtlarını incelerseniz her şey ortaya çıkacaktır” dedi.



Sanığın itirafı üzerine mahkeme heyetinin üye hakimi, ‘Mağdurların sana verdiklerini söylediği paraları sen mi aldın?’ diye sordu. Ponzi Arzu bu soruya ‘hayır, ben almadım’ diye cevap verince müştekiler itiraz etmek istedi.

Dava, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Kaynak : İHA

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