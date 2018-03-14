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Öztürk Yılmaz'ın zor anları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, konuk olduğu programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faaliyetleri için hakkında eleştiri yapmak isterken zor duruma düştü.

Televizyon / 14 Mart 2018 Çarşamba 11:51
Öztürk Yılmaz'ın zor anları
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, konuk olduğu programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faaliyetlerini eleştirmeye çalışırken kendi zor duruma düştü.

CEVAP VEREMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devletin verdiği uçakla önce kurultaya ardından referandum programına gitmemesi gerektiğini öne süren Yılmaz, Prof. Dr. Salih Yılmaz'ın sorularına cevap veremedi.

Salih Yılmaz, 'Kılıçdaroğlu da kurultaya devletin verdiği araçla gitmiyor mu?' diye sorunca, 'Bizim genel başkanın öyle bir şeyi yok.' deyince; 'Verdiler' yanıtını aldı




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