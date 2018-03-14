Okul girişine çipli giriş-çıkış sistemi

Okulda meydana gelmesi muhtemel olaya karşı alınan önlem öğrenciler tarafından da büyük ilgi gördü. Okul Müdürü Recep Yılmaz ise okulun ve öğrencilerin güvenliği için iki yıldır çipli giriş-çıkış siteminin uygulandığını belirtti.



Okulun giriş ve çıkış kapılarına yerleştirilen akıllı aparatlarla güvenliğin sağlandığı okula, aparatı olmayan öğrenci giriş yapamıyor. Yapılan ve uygulanan çipli sistemi anlatan Okul İdarecisi Yılmaz, 'Okulumuz giriş-çıkış kapısına yerleştirdiğimiz akıllı aparatlardan tüm öğrencilerin seri numaralarını kayıt yaparak dağıttık. Bu sayede okulumuza sadece aparatı olanlar rahat bir şekilde girebiliyor. Bunun dışında üçüncü şahıslar içeriye asla giremiyor. Bu sistem de öğrencilerimizin güvenliği için güzel bir uygulama ve herkes çok memnun' dedi.



Yapılan projenin önemli olduğunu ifade eden öğrencilerden Berkay Kara, Nevin Bayram ve Döndü Turacak ise okulun aldığı güvenlik tedbirinin önemli olduğunu projenin ise öğrenciler tarafından beğenildiğini söyledi.



Kaynak : İHA