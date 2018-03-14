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Nadir bulunan kuşları fotoğraflayıp görmeyenlere gösterdi

Bursalı doğa fotoğrafçısı, nadir bulunan kuşları fotoğraflayarak bu türleri görmek isteyen vatandaşlara açtığı sergide görme imkanı tanıdı.

Kültür-Sanat / 14 Mart 2018 Çarşamba 10:58
Nadir bulunan kuşları fotoğraflayıp görmeyenlere gösterdi
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Doğa fotoğrafçısı Orhan Turan, Bursa'da görülen ve nadir görülen kuşların izini sürerek 30 türü fotoğrafladı. Fotoğraflarını sergileyen Turan'ın sergisine, sanat ve hayvanseverler yoğun ilgi gösterdi. Bu zamana kadar görmedikleri kuş türlerinin fotoğraflarını gören ziyaretçiler, fotoğrafları uzun süre inceledi. Çektiği birbirinden güzel kuş türü fotoğrafları için Orhan Turan'a teşekkür eden doğa ve hayvanseverler, sanatçıya serginin yenisini beklediklerini söyledi.

Uzun yıllar doğada fotoğraf çektiğini ifade eden Orhan Turan, 'Bursa'da görülen nadir kuş türlerini fotoğraflamak istedim. Bursa'nın çeşitli bölgelerinde kuşlarını fotoğraflayarak vatandaşların beğenisine sundum. Çektiğim bu türler nadir bulunan türler belki de kısa zaman sonra bu türler yok olacak ve sadece fotoğraflardan seyredebileceğiz. Sergimde 30 kuş türü var ziyaretçiler sergimi çok beğendi' dedi.









Kaynak : İHA


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