Mina Başaran arkadaşlarıyla defnedilecek

"ÇOK ÖZLEDİM GELİYORUZ"



Sosyeteden birçok ismin yer aldığı Whatsapp grubuna, uçağa binmeden dakikalar önce sesli mesaj gönderen Sinem Akay’ın, ‘’Hepinizi çok özledim, geliyoruz. Çok eğlendik. Mina da çok mutlu. Herkesi çok seviyorum kızlar’’ dediği ortaya çıktı.



CENAZE TÖRENLERİ ORTAK YAPILACAK



Dubai’de gittikleri bekârlığa veda partisinden İstanbul’a dönerken özel jetin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Mina Başaran, Zeynep Coşkun, Aslı İzmirli, Ayşe And, Liana Hananel, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğar Urfalı ve Sinem Akay’ın cenaze törenlerinin birlikte yapılacağı konuşuluyor. Üniversiteden bu yana arkadaşlıkları devam eden, iyi günde kötü günde hep birlikte olan dostların, aileleri tarafından alınan karara göre cenaze törenlerinin de ortak yapılacağı iddia edildi.