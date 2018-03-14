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Mina Başaran arkadaşlarıyla defnedilecek

Geçirdikleri uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran ve arkadaşları düzenlenecek ortak törenle defnedilecek.

Yaşam / 14 Mart 2018 Çarşamba 09:34
Mina Başaran arkadaşlarıyla defnedilecek

Bekarlığa veda partisi için gittikleri Dubai dönüşü düşen özel jette hayatını kaybeden Mina Başaran, Zeynep Coşkun, Aslı İzmirli, Ayşe And, Liana Hananel, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğar Urfalı ve Sinem Akay’ın cenaze törenlerinin birlikte yapılacağı konuşuluyor. HT Kulüp'ten Reşat Balcıoğlu'nun haberine göre, Üniversiteden bu yana arkadaşlıkları devam eden dostların, ailelerinin kararıyla cenaze törenlerinin de ortak yapılacağı söyleniyor.

"ÇOK ÖZLEDİM GELİYORUZ"

Sosyeteden birçok ismin yer aldığı Whatsapp grubuna, uçağa binmeden dakikalar önce sesli mesaj gönderen Sinem Akay’ın, ‘’Hepinizi çok özledim, geliyoruz. Çok eğlendik. Mina da çok mutlu. Herkesi çok seviyorum kızlar’’ dediği ortaya çıktı.

Tanıyan, tanımayan herkesi yasa boğan jet kazasında hayatını kaybeden Sinem Akay’ın, uçağa binmeden önce Whatsapp’tan arkadaş grubuna sesli mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Kendi arkadaşları içerisinde oluşturdukları Whatsapp grubuyla her an iletişim halinde olan ve İstanbul sosyetesinden birçok gencin yer aldığı gruba, uçağa binmeden dakikalar önce sesli mesaj gönderen Sinem Akay, “Hepinizi çok özledim, geliyoruz. Çok eğlendik. Mina da çok mutlu. Herkesi çok seviyorum kızlar’’ dediği öğrenildi.

CENAZE TÖRENLERİ ORTAK YAPILACAK

Dubai’de gittikleri bekârlığa veda partisinden İstanbul’a dönerken özel jetin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Mina Başaran, Zeynep Coşkun, Aslı İzmirli, Ayşe And, Liana Hananel, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğar Urfalı ve Sinem Akay’ın cenaze törenlerinin birlikte yapılacağı konuşuluyor. Üniversiteden bu yana arkadaşlıkları devam eden, iyi günde kötü günde hep birlikte olan dostların, aileleri tarafından alınan karara göre cenaze törenlerinin de ortak yapılacağı iddia edildi.

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