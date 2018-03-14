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Kriz dinlemedi! Yüzde 90 artış oldu...

Hollanda'da, bu yıl Türkiye'ye tatile gitmek isteyenlerin sayısında artış olduğu bildirildi.

Ekonomi / 14 Mart 2018 Çarşamba 02:13
Kriz dinlemedi! Yüzde 90 artış oldu...

Hollanda medyasının, Hollanda Seyahat Acenteleri Birliği (ANVR) ve farklı seyahat acentelerinin açıklamalarına dayandırdığı haberlerine göre, bu yıl Türkiye'de tatil yapmak isteyen müşterilerin sayısında artış yaşanıyor.

ANVR Basın Sözcüsü, Türkiye'de tatil yapmak isteyenlerin sayısında geçen yılın ocak ayına göre bu yıl yüzde 90 artış olduğunu belirtti.

HEM KALİTELİ HEM CAZİP

Haberlerde, kaliteyle birlikte fiyatların ucuz olmasının Hollandalılar için cazip olduğu ifade edildi.

Şimdiden çok sayıda rezervasyon yapıldığını bildiren ülkenin en büyük seyahat acenteleri, böyle devam etmesi halinde yaz tatili rezervasyonlarının nisan ayında tükenmesini beklediklerini kaydetti.

HollandaTürkiye


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