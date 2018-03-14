İstanbullu Gelin 41. Yeni Bölüm Fragman (16 Mart 2018)

Star Tv'nin izlenme rekorları kıran dizisi İstanbullu Gelin 41. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Sevilen dizi İstanbullu Gelin 41. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. İstanbullu Gelin 41. yeni bölüm 16 Mart 2018 Cuma günü ekranlara gelecek. İşte İstanbullu Gelin 41. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

İstanbullu Gelin 41. Yeni Bölüm Fragmanı

--SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR--

Murat ve Bade'nin yıldırım nikahı konaktayaratır. Esma ve Garip'in hala görüşüyor olması hem yeni evli çiftte hem diğerlerinde gerilime neden olur.Begüm'ün acısıyla daha da hırslanan Can, Faruk'un peşindedir.Adem ve Dilara'nın boşanma kararını dahi Faruk üzerinden yürütmektedir. Süreyya'nın hamile olduğunu öğrenen Emir, herkesi üzecek bir karar alır.Fikret'in mektupları bulması ise tüm dengeleri alt üst edecektir.