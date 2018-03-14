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Hakkari'de 550 kilogram patlayıcı imha edildi

Hakkari'de terör operasyonunda, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan 550 kilogram el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.

3. Sayfa / 14 Mart 2018 Çarşamba 22:32
Hakkari'de 550 kilogram patlayıcı imha edildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 550 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

'İlimiz merkez Ceylanlı köyü Sütçüler mezrası kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 550 kilogram tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 4 pil bloğu, 10 elektronik devre, uyku tulumu ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ayrıca bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen gözetleme kulübesi tespit edilmiştir. Ele geçirilen malzemeler usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.'

TahkikatTerör Örgütüİl Jandarma Komutanlığı


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