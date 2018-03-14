Güney Sudan'da açlık krizi

Birleşmiş Milletler, Güney Sudan'da 7 milyondan fazla insanın önümüzdeki aylarda yeterli insani ve gıda yardımına erişimleri olmadığı takdirde açlık tehdidi altında kalabileceğini konusunda uyardı. Güney Sudanlı mülteciler, Kenya gibi komşu ülkelere kaçmaya devam ediyor. Kakuma kampı, Güney Sudan'dan 106 binden fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor. 2017 yılında Kakuma'ya gelen toplam 23 bin 288 mültecinin 16 bin 622'si Güney Sudan'dan geldi.



Dünya Gıda Programı (WFP), kampa yeni gelenleri yeni pişmiş yemeklerle karşılıyor. Kenya'dan WFP Sözcüsü Martin Karimi, 'Kakuma'daki mültecilerin çoğu Güney Sudan'dan geliyor, Güney Sudan'daki ihtilaf uzun süredir devam ediyor, her ay yaklaşık bin kişiyi alıyoruz. Buraya geldiklerinde, WFP onlara nakit para ve yaşayacakları bir toprak parçası tahsis etmeden önce sıcak yemek veriyor' dedi.



Kampa sığınan mültecilere arazi ve ev tahsis edildikten sonra, tahıl, bakliyat, bitkisel yağ, mısır-soya harmanı, tuz içeren aylık yiyecek payları ve belirlenen dükkanlardan yiyecek almaları için bir nakit transferi veriliyor.



Kakuma'da kampında yaşayan 4 yaşındaki Nyadane Kuony, ülkesindeki çatışmalar nedeniyle 2016 yılında büyükanne ve büyükbabasıyla yaşadıkları Bentiu kasabasından Haat bölgesine gelmişti. Babası o doğmadan önce ölen, annesi ise geçici bir süre için uzağa gitmiş olan Nyadane, Bentiu'dayken krizi takip eden günlerde kilo vermeye başlamıştı. Bölgedeki insanlar yiyecek yokluğundan saz ve nilüfer yemeye başlamışlardı.



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) ve Dünya Gıda Programı (WFP), insanların açlıktan ölmesini engellemek için yapılanlar sonuca ulaşmayabileceği, yardım ve erişim korunmazsa Mayıs-Temmuz döneminde her zamankinden daha fazla insanın şiddetli açlık ve kıtlığa benzer koşullara itilebileceği konusunda uyardı. Kaynak : İHA