Emre Kızılkaya: Pelin Çift'in maaşını niye biz ödüyoruz?

Hürriyet Gazetesi Yazarı Emre Kızılkaya, TRT'de program yapan Pelin Çift'i eleştirdi.
TRT 1'de yayınlanan Pelin Çift İle Gündem Ötesi'nin son bölümüne Murat Bardakçı konuk oldu, programda yaşananlar sosyal medyada tartışma yarattı.
Tarih konusundaki çalışmalarıyla tanınan gazeteci-yazar Murat Bardakçı, programda İngiliz devlet arşivinin kamuya açık belgelerinden alıntı yaparak, “Atatürk'ün hilafeti kaldırması en çok İngiltere'yi rahatsız etti” dedi.
“İyi de canım, bir dakika, kim yazdı onu dediniz? Yahu bir dakika ama” diye Bardakçı'nın sözünü kesen Çift, söz konusu belgeleri kaleme alan yetkiliyi kast ederek “İngiliz genel valisi umursadıkları biri miydi acaba?” dedi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Çift'in bu itirazı dile getirirken sergilediği tavır ve “Hilafet kaldırılmasa daha iyi olurdu” şeklindeki sözleri sosyal medyada tepki çekti.
'BİR İNSAN ELBETTE CAHİL OLABİLİR AMA...'
Pelin Çift'in bu sözleri Hürriyet Gazetesi Yazarı Emre Kızılkaya'yı da rahatsız etti.
Kızılkaya, bugünkü köşe yazısında Pelin Çift için, 'Bir insan elbette cahil de olabilir ama devlet televizyonunda program yapan, maaşı vergilerimizle ödenen birinin yayın sırasında en azından konuğuna asgari düzeyde bir nezaket göstermesi ve seçtiği konuda asgari düzeyde bilgi sahibi olması beklenir' ifadelerini kullandı.
Emre Kızılkaya, 'Bugün 'TRT'yi kapatalım mı, yoksa Pelin Çift ve benzerlerinin maaşını cebinizden ödemeye devam etmek ister misiniz' diye referandum yapsak, sizce sonucu ne olur?' diye sorarak Çift'e tepki gösterdi.
İşte Emre Kızılkaya'nın 'Pelin Çift'in maaşını niye biz ödüyoruz?' başlıklı o yazısı:
TRT'deki şu programda olanları izlemediyseniz bir bakın önce: