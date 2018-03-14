Emre Kızılkaya: Pelin Çift'in maaşını niye biz ödüyoruz?

TRT 1'de yayınlanan Pelin Çift İle Gündem Ötesi'nin son bölümüne Murat Bardakçı konuk oldu, programda yaşananlar sosyal medyada tartışma yarattı.



Tarih konusundaki çalışmalarıyla tanınan gazeteci-yazar Murat Bardakçı, programda İngiliz devlet arşivinin kamuya açık belgelerinden alıntı yaparak, “Atatürk'ün hilafeti kaldırması en çok İngiltere'yi rahatsız etti” dedi.



“İyi de canım, bir dakika, kim yazdı onu dediniz? Yahu bir dakika ama” diye Bardakçı'nın sözünü kesen Çift, söz konusu belgeleri kaleme alan yetkiliyi kast ederek “İngiliz genel valisi umursadıkları biri miydi acaba?” dedi.



SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ



Çift'in bu itirazı dile getirirken sergilediği tavır ve “Hilafet kaldırılmasa daha iyi olurdu” şeklindeki sözleri sosyal medyada tepki çekti.



'BİR İNSAN ELBETTE CAHİL OLABİLİR AMA...'



Pelin Çift'in bu sözleri Hürriyet Gazetesi Yazarı Emre Kızılkaya'yı da rahatsız etti.



Kızılkaya, bugünkü köşe yazısında Pelin Çift için, 'Bir insan elbette cahil de olabilir ama devlet televizyonunda program yapan, maaşı vergilerimizle ödenen birinin yayın sırasında en azından konuğuna asgari düzeyde bir nezaket göstermesi ve seçtiği konuda asgari düzeyde bilgi sahibi olması beklenir' ifadelerini kullandı.



Emre Kızılkaya, 'Bugün 'TRT'yi kapatalım mı, yoksa Pelin Çift ve benzerlerinin maaşını cebinizden ödemeye devam etmek ister misiniz' diye referandum yapsak, sizce sonucu ne olur?' diye sorarak Çift'e tepki gösterdi.



İşte Emre Kızılkaya'nın 'Pelin Çift'in maaşını niye biz ödüyoruz?' başlıklı o yazısı:



TRT'deki şu programda olanları izlemediyseniz bir bakın önce:











Ve şimdi düşünün:



Karşınızda belgelerle konuşan, kitapları ve yayınladığı onca evrak-ı metruke ile tarih yazımına on yıllardır önemli katkılar sunmuş bir gazeteci var.



Programa konu ettiğiniz meseleleri sizin daha babanız bile doğmamışken araştıran, okuyan, yazan ve birinci derece tanıkları oturup dinleyen, çok gezen, çok gören bir isim...



Ve siz, hem de ev sahibi olarak, 'inanmak istemediğiniz bir şey' söyledi diye konuğunuzu susturmaya çalışıyor, bunu da milyonların önünde yaparken sosyal medyada yüzlerce insanın 'şımarık' ve 'ergence' diyerek eleştirdiği tuhaf tavırlar sergiliyorsunuz.



Mesela Ayhan Sicimoğlu'nun şahane bir insan olduğu kanaati dışında hiçbir konuda uzlaşamayan Ekşi Sözlük yazarları bile, hem de hepsi, sizi -en hafif ifadeleri seçersek- 'cahil,' 'donanımsız' ve 'saygısız' diye nitelemekte birleşmiş bu programdan sonra...



Buna ne demeli?



Bir insan elbette cahil de olabilir ama devlet televizyonunda program yapan, maaşı vergilerimizle ödenen birinin yayın sırasında en azından konuğuna asgari düzeyde bir nezaket göstermesi ve seçtiği konuda asgari düzeyde bilgi sahibi olması beklenir.



Çok da uzun olmayan bir süre önce o TRT ekranlarına çıkan uyuşturucu satıcıları bile şu videoda görüldüğü gibi bundan çok daha medeni davranır, karşısındaki TRT spikeri (bu örnekte Uğur Dündar) ise nezaket dersi vermenin de ötesine geçerdi.



TRT reyting kaygısı olan bir kanal değilken ve olmamalıyken, 'bilmem nenin şifresi' diye, günümüzün en hayati konusu olan hakikati ortaya çıkarmak yerine onu bulandırmayı amaçlar görünen bu program formatına ve benzerlerine acilen son verilmeli.



Bu tür programlar yapmak isteyenler, tüm vatandaşların vergilerinden haksız kazanç elde etmek yerine, serbest piyasa şartlarında özel kanallarda şanslarını deneyebilirler.



Zira günümüzde tüm dünyada yalan habere karşı kamu yayıncılığının önemi tartışılıyor.



Daha iki hafta evvel



Bugün 'TRT'yi kapatalım mı, yoksa Pelin Çift ve benzerlerinin maaşını cebinizden ödemeye devam etmek ister misiniz' diye referandum yapsak,



TRT World ve TRT Haber'de gazetecilik ve yeni medya adına bugünlerde çok iyi işler de yapan TRT'nin yönetiminin, ana kanalının en çok izlenen saatine hangi program ve sunucuları koyacağını da bu gözle yeniden değerlendirmesi demokrasimiz adına faydalı olur. Ve şimdi düşünün:Karşınızda belgelerle konuşan, kitapları ve yayınladığı onca evrak-ı metruke ile tarih yazımına on yıllardır önemli katkılar sunmuş bir gazeteci var.Programa konu ettiğiniz meseleleri sizin daha babanız bile doğmamışken araştıran, okuyan, yazan ve birinci derece tanıkları oturup dinleyen, çok gezen, çok gören bir isim...Ve siz, hem de ev sahibi olarak, 'inanmak istemediğiniz bir şey' söyledi diye konuğunuzu susturmaya çalışıyor, bunu da milyonların önünde yaparken sosyal medyada yüzlerce insanın 'şımarık' ve 'ergence' diyerek eleştirdiği tuhaf tavırlar sergiliyorsunuz.Mesela Ayhan Sicimoğlu'nun şahane bir insan olduğu kanaati dışında hiçbir konuda uzlaşamayanyazarları bile, hem de hepsi, sizi -en hafif ifadeleri seçersek- 'cahil,' 'donanımsız' ve 'saygısız' diye nitelemekte birleşmiş bu programdan sonra...Buna ne demeli?Bir insan elbette cahil de olabilir ama devlet televizyonunda program yapan, maaşı vergilerimizle ödenen birinin yayın sırasında en azından konuğuna asgari düzeyde bir nezaket göstermesi ve seçtiği konuda asgari düzeyde bilgi sahibi olması beklenir.Çok da uzun olmayan bir süre önce o TRT ekranlarına çıkansatıcıları bile şu videoda görüldüğü gibi bundan çok daha medeni davranır, karşısındaki TRT spikeri (bu örnekte Uğur Dündar) ise nezaket dersi vermenin de ötesine geçerdi.TRT reyting kaygısı olan bir kanal değilken ve olmamalıyken, 'bilmem nenin şifresi' diye, günümüzün en hayati konusu olan hakikati ortaya çıkarmak yerine onu bulandırmayı amaçlar görünen bu program formatına ve benzerlerine acilen son verilmeli.Bu tür programlar yapmak isteyenler, tüm vatandaşların vergilerinden haksız kazanç elde etmek yerine,şartlarında özel kanallarda şanslarını deneyebilirler.Zira günümüzde tüm dünyada yalan habere karşı kamu yayıncılığının önemi tartışılıyor.Daha iki hafta evvel İsviçre 'de vatandaşlar, vergileriyle finanse edilen kamu yayıncısını kapatma teklifini referandumda reddetti.Bugün 'TRT'yi kapatalım mı, yoksave benzerlerinin maaşını cebinizden ödemeye devam etmek ister misiniz' diyeyapsak, sizce sonucu ne olur?TRT World ve TRT Haber'de gazetecilik ve yeni medya adına bugünlerde çok iyi işler de yapan TRT'nin yönetiminin, ana kanalının en çok izlenen saatine hangi program ve sunucuları koyacağını da bu gözle yeniden değerlendirmesi demokrasimiz adına faydalı olur.