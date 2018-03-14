Elektronik haberleşmede 'büyüme' hız kesmiyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, elektronik haberleşme sektöründe devam eden istikrarlı büyümenin, işletmecilerin elde ettikleri gelirlere, yatırımlara ve abone sayılarına yansıdığını belirterek, 'Geçen yıl sonu itibarıyla işletmecilerin geliri yaklaşık 51,2 milyar lira, yatırım tutarı 8,2 milyar lira oldu.' dedi.



Bakan Arslan, AA muhabirine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin hazırlanan 'Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'nu değerlendirdi.



Geçen yıl sonu itibarıyla sektörde istikrarlı bir büyümenin görüldüğüne işaret eden Arslan, bunun işletmecilerin elde ettikleri gelirlere, yatırımlara ve abone sayılarına da yansıdığını söyledi.



Arslan, sektördeki işletmecilerin geçen yılın son çeyreğinde yaklaşık 13,6 milyar liralık gelire ulaştığını, yılın tamamında ise toplam gelirin bir önceki yıla göre yüzde 12,6 artışla 51,2 milyar liraya yaklaştığını bildirdi.



2016'da işletmecilerin 45,4 milyar lira gelir elde ettiği göz önüne alındığında gelirlerdeki artışın sektördeki gelişimi göstermesi açısından önemli olduğunun altını çizen Arslan, şöyle devam etti:



'2017 yılı boyunca işletmeciler tarafından yapılan yatırım bir önceki yıla göre yüzde 9,8 arttı. 2016'da 7,4 milyar lira yatırım yapılmışken, geçen yıl sonu itibarıyla toplam 8,2 milyar lira yatırım gerçekleştirildi. Geçen yılın son çeyreği özelinde ise yatırım tutarı 4 milyar lira oldu.'



- 'Mobil abone sayısı 77,8 milyona ulaştı'



Arslan, sektörde şubat sonu itibarıyla 451 farklı işletmecinin BTK'den elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere 801 yetkilendirme aldığını dile getirdi.



Türkiye'de geçen yıl sonu verilerine göre, yaklaşık yüzde 96,3 penetrasyon oranına karşılık gelen makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil, toplam 77 milyon 800 bin 170 mobil abone bulunduğunu anlatan Arslan, 2016'da mobil abone sayısının 75 milyon olduğunu anımsattı.



Arslan, mobil abone sayısının geçen yıl 2016'ya göre yüzde 3,6 arttığını belirtti.



- 'Sabitte abone sayısı arttı'



Sektördeki sabit telefon hizmeti abone sayısında ise bir önceki yıla göre kısmen artış gerçekleştiğine dikkati çeken Arslan, geçen yıl sonunda sabit telefon abone sayısının 11,3 milyonu aştığını aktardı.



Arslan, M2M ve 0-9 yaş nüfus hariç mobil penetrasyon oranının yüzde 109,5 olarak gerçekleştiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:



'2017 yılı 4. çeyrekte 3G abone sayısı 10 milyon 249 bin 69'a düşerken 4,5G abone sayısı 64 milyon 558 bin 929'a çıktı. 3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil geniş bant abone sayısı 56 milyon 944 bin 673'e yükseldi.'



Arslan, 1 Nisan 2016'da başlayan 4,5G'de abone sayısının artışını sürdürdüğünün altını çizerek, 'Geçen yıl sonu itibarıyla 64,6 milyon 4,5G abonesi bulunuyor. Böylece 4,5G hizmeti, ülke nüfusunun geneline ulaştı.' diye konuştu.



Geçen yılın 4. çeyreğinde toplam mobil internet kullanım miktarının 576 bin 245 terabayt olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Arslan, söz konusu dönemde M2M abone sayısının 4,5 milyona ulaştığını söyledi.



- 'Mobil görüşmede Avrupa birinciliği devam etti'



Türkiye'nin, geçen yılın son çeyreğinde aylık ortalama 442 dakikalık mobil görüşmeyle Avrupa ülkeleri arasındaki birinciliğini sürdürdüğüne dikkati çeken Arslan, 4,5G hizmetinden faydalanan vatandaşların sayısının da 2016 sonuna göre yüzde 50'den fazla artarak 30,1 milyona ulaştığını bildirdi. Arslan, bu sayının gelecek dönemlerde artışını sürdürmesinin beklendiğini dile getirdi.



- 'Geniş bant abone sayısı 68,9 milyon oldu'



Mobil geniş bant abone sayısının 4,5G abone sayısındaki hızlı artıştan olumlu etkilenerek hızla yükseldiğini vurgulayan Arslan, 56,9 milyonu mobil olmak üzere toplam geniş bant abone sayısının 68,9 milyona ulaşarak, 2016 yılına göre 7,7 milyon abone artışı gerçekleştiğini bildirdi.



Arslan, yüksek abone artışında 4,5G'nin olumlu etkisinin yanı sıra özellikle fiber aboneliklerdeki düzenli artışın payının da bulunduğunu anlattı.



İnternet abone sayısında 2016'ya kıyasla geçen yıl yüzde 10,6 artış görüldüğünü dikkati çeken Arslan, söz konusu artışta ana etkenin yüzde 33,6'lık artışın gerçekleştiği 'Eve kadar fiber' ve yüzde 13,2 artış kaydeden 'Binaya kadar fiber' abone sayısı olduğunu ifade etti.



Bakan Arslan, şunları kaydetti:



'Halkımızın mobil cihazlarla internet kullanımı giderek artıyor. Aylık ortalama mobil internet kullanımı 2016 sonunda ortalama 2,2 gigabayt iken geçen yılın son çeyreğinde ortalama 3,5 gigabayt seviyesine geldi. Cihazı ve SIM kartı uyumlu 4,5G abonelerinde ise bu rakam 2017'nin son çeyreğinde 6,3 gigabayt oldu.'



Arslan, nesnelerin interneti konusunun gelecek dönemde daha çok gündemde yer alacağına dikkati çekerek, bu konuda önemli göstergelerden olan M2M hizmetlerinin abone sayısında da gelişimin sürdüğünü söyledi.



M2M abone sayısının geçen yıl sonunda 4,5 milyona ulaştığı bilgisini veren Arslan, geniş bant internette yaşanan hızlı büyümenin karşılanabilmesi için altyapı imkanlarının da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.



Arslan, fiber altyapı konusunda işletmecilerin yatırımlarının sürdüğüne işaret ederek, geçen yıl sonunda fiber ağın 324 bin kilometreyi aştığını, fiber internet abone sayısının da 2,3 milyonu geçtiğini bildirdi. Kaynak : AA