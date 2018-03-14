Dev yazar kadrosu İzmir'e geliyor

İzmir dev kültür etkinliğine hazırlanıyor. Çakabey Kitap Günleri Ziraat Bankası sponsorluğunda Türk Tarih Kurumu tarafından organize ediliyor. İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi de organizasyonu destekliyor. Dev kültür etkinliği 16-25 Mart tarihleri arasında İzmir Tarihi Havagazı Fabrikasında gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında birbirinden değerli yazarların imza günleri de gerçekleştirilecek. “Çakabey Sempozyumu” ise kitap severleri bir araya getirecek.



Etkinlik kapsamında 17 Mart Cuma günü saat 20.00'da Tarihi Havagazı Fabrikasında ücretsiz Kıraç konseri düzenlenecek.



Selçuk'ta kitap günleri



Etkinlik kapsamında 24 Mart-1 Nisan tarihleri arasında ise İzmir'in Selçuk ilçesinde kitap şöleni var. Etkinlikte Türkiye'nin en seçkin yayınevleri kitapseverlerle buluşacak. 25 Mart Cumartesi günü saat 20.00'da Selçuk'ta ücretsiz MFÖ konseriyle kültür etkinliği zirve yapacak.



Çakabey Kitap Günleri kapsamında birçok tanınan yazar da İzmir'e geliyor. İlber Ortaylı, Ahmet Ümit, Hakan Günday, Nebil Özgentürk, Murat Tavlı, Bilal Şimşir, Ahmet Telli, Sedef Kabaş, İnci Aral, Tarık Tufan, Hakan Mengüç, Sinan Akyüz, Tuğçe Işınsu, İclal Aydın, Hidayet Karakuş, Pelin Çift, Fırat İzgi & Meriç İzgi, Filiç Puluç, Barış, Mete Yarar, Şermin Yaşar, Metin Uca, Koray Yersüren, Emre Gül, Zeynep Sey, Nihat Genç, Ceyda Düvenci, Kahraman Tazeoğlu, Murat Menteş, Caner Taslaman gibi ünlü yazarlar İzmirli kitapseverlerle buluşacak. Etkinlikle ilgili detaylı bilgilere www.cakabeykitapgunleri.com adresinden ulaşılabileceği belirtildi. Kaynak : İHA