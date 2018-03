Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm sağlık çalışanlarının yıpranma payı ve emeklilik konusunun hükümet programı içerisinde olduğu da dile getirdi.

Sizler eşref-i mahlukat olan insana verilebilecek en güzel hizmeti ifa ediyorsunuz. Doktorlara kalkan elleri affetmek mümkün değil. Bunların teröristten farkı yoktur. Hekimlerimiz başta olmak üzere sağlık çalışanlarımızın işleri iyi yaptıklarında hastalardan ve onların yakınlarından aldıkları dua herhalde hiçbir maddiyatla ölçülemez. Rabbim her birinizden ayrı ayrı razı olsun. İbn-i Sina 'nın eserlerinin bir kısmı tıp ile ilgiliyken, asıl büyük yekunu iseve ahlak gibi diğer alanlara aittir.Askerlerimiz cephede her türlü şartlara uygun bir şekilde donanımlı. Onlara ne gerekiyorsa yapıyoruz. Çünkü onlar canlarını bu millet için veriyor. Güneydoğu'dahastanelerimizi yakmadı mı? Kürtlerin temsilcisiyim diyorsun, geliyorsun hastaneyi yakıyorsun, bombalıyorsun. Oraya gidecek olan da Kürt zaten.'de şu ana kadar 3486 terörist etkisiz hale getirildi.'e girdik giriyoruz. İyice yaklaşmış vaziyetteyiz. Bizim derdimiz işgal değil, bizim derdimiz, bu terör koridorunu en doğusundan en batısına kadar teröristlerden temizlemektir.Bizim buraya sınırımız var. ABD'nin sınırı mı var? Koalisyon güçlerinin sınırı mı var?, rejimle hareket ediyor, koalisyon güçleri kiminle hareket ediyor? Tillerson'a özellikle anlattım. Bu silahları neden buraya getiriyorsunuz? Hiçbir ses yok.Tüm sağlıkçılarımızınkonusunu başbakanımızla da konuştum. Şu an hükümetimizin gündemi içerisinde.sorunları da bu paketin içinde olacak.