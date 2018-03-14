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CHP'lilerden tek dil

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Tekrarın gücüne inanıyorum. Herkes tek bir söylemde olmalıdır" sözleri parti içinde karşılık buldu.

Siyaset / 14 Mart 2018 Çarşamba 11:39
CHP'lilerden tek dil

CHP'nin 19. Olağanüstü Tüzük Kurultayı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine yönelik mesajlar gelmişti.

Disiplinli bir örgüt istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Tekrarın gücüne inanıyorum. Herkes tek bir söylemde olmalıdır' demişti. 

CHP liderinin bu sözleri parti içinde karşılık buldu. CHP'li bazı vekiller genel başkan Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ardından aynı tweetleri paylaştı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Kemal KılıçdaroğluChpTüzük Kurultayı


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