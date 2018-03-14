CHP'lilerden tek dil

CHP'nin 19. Olağanüstü Tüzük Kurultayı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine yönelik mesajlar gelmişti.



Disiplinli bir örgüt istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Tekrarın gücüne inanıyorum. Herkes tek bir söylemde olmalıdır' demişti.



CHP liderinin bu sözleri parti içinde karşılık buldu. CHP'li bazı vekiller genel başkan Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ardından aynı tweetleri paylaştı.





Meclis Başkanı AKP ile MHP'nin gizlice anlaşıp seçim güvenliğini katleden yasayı sabaha kadar geçirme kararı aldığını gece yarısı öğrendi. 12 Mart'ın yıldönümüne bu yakışır! — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 12 Mart 2018

Meclis Başkanı AKP ile MHP'nin gizlice anlaşıp seçim güvenliğini katleden yasayı sabaha kadar geçirme kararı aldığını gece yarısı öğrendi. 12 Mart'ın yıldönümüne bu yakışır! — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 12 Mart 2018

Meclis Başkanı AKP ile MHP'nin seçimi katleden yasayı sabaha kadar geçirme kararı aldığını gece yarısı öğrendi. 12 Mart'a bu yakışır! — Mustafa BALBAY (@mustafabalbay) 12 Mart 2018

Hırsız varrrr! TBMM'de milletin vicdanı çalınıyor. Gece karanlığını beklediler. Baskınla seçim güvenliğini çalıyorlar. AKP-MHP koalisyonu için demokrasiyi yok ediyorlar. — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 12 Mart 2018

Hırsız varrrr! TBMM'de milletin vicdanı çalınıyor. Gece karanlığını beklediler. Baskınla seçim güvenliğini çalıyorlar. AKP-MHP koalisyonu için demokrasiyi yokediyorlar. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 12 Mart 2018