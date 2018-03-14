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CHP İttifak yasasını AYM’ye taşıyacak

CHP, sivillere yargı muafiyeti getiren düzenlemenin ardından ittifak yasası için de harekete geçti. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel "Çalışmamıza başladık, 10 gün içerisinde AYM'ye başvuruda bulunacağız" dedi.

Siyaset / 14 Mart 2018 Çarşamba 01:33
CHP İttifak yasasını AYM’ye taşıyacak

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CNN Türk'te yayınlanan programda konuştu. İttifak yasasının ele alındığı programda Özel, önemli açıklamalarda bulundu. Parti olarak hazırlık içerisinde olduklarını ifade eden Özel, ittifak yasasını AYM'ye taşıyacaklarını söyledi.

10 GÜN İÇERİSİNDE BAŞVURACAĞIZ

Yasanın, Anayasaya aykırı olduğunu vurgulayan Özel, “Hem komisyon da hem de genel kurulda Anayasa'ya aykırılık iddialarımız vardı. Anayasaya bu kadar açık bir aykırı kanun olmaz. Bugünden itibaren arkadaşlarımız çalışmaya başladı. 10 gün içerisinde şeklen, en kısa sürede de içerik yönünden AYM'ye başvuruda bulunacağız. Bunun dışında seçim güvenliği konusundaki taleplerimizi toplumsallaştırmaya, bunları anlatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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