Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu ve Lavrov görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Mevkidaşı Lavrov ile uluslararası toplantılar dışında ikili görüşmeler ve telefon görüşmeleri de gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, bazı anlaşmaların tamamlandığını bazı anlaşmaların da halen müzakere edildiğini ifade ederek, “Zirve marjında Soçi Zirvesi bu kez Türkiye'de gerçekleştirilecek. Zirvenin hazırlıkları bugün burada ve Astana'da Cevaz Zarif'in de katılacağı toplantıda yapacağız. İkili ticaret hacmimizde yüzde 30 artış var. Ama hedeflerimizin gerisindeyiz ki liderlerimiz 100 milyar dolarlık bir vizyon ortaya koydular. Buna ulaşabilmek için gerekli çalışmaları sürdürmemiz lazım. Tarihi çok önemli iki stratejik projeyi hayata geçiriyoruz. Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Santral Projesi” ifadelerini kullandı.



2019 yılı iki ülkede Kültür ve Turizm yılı olarak iki ülkede karşılıklı olarak kutlanacağını bildiren Çavuşoğlu, “Vize problemlerini aşmamız lazım. Rus dostlarımız Türkiye'ye vizesiz seyahat edebiliyorlar. Biz pasaportsuz seyahati arzuluyorduk. Türk vatandaşlarına uygulanan vize konusunda olumlu adımlar attığını görüyoruz. Arzumuz vizenin tamamen kalkması. Sadece vize konusu ile ilgili değil güvenlik konularında işbirliğimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Terörle mücadele, yabancı terörist savaşçılar gibi her iki ülkeyi halklarımızı tehdit eden unsurlara karşı işbirliğimizin daha güçlü olması lazım. Bu konuda da irademiz var” ifadelerini kullandı.



“SURİYE'DE 1.5 YILDIR RUSYA İLE ATTIĞIMIZ ORTAK ADIMLARIN NETİCELERİNİ ALIYORUZ”



Suriye konusuna değinen Bakan Çavuşoğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



“Özellikle Suriye'de 1.5 yıldır Rusya ile attığımız ortak adımların neticelerini alıyoruz. Astana süreci, bu salonda başlattığımız süreç, Astana süreci, Soçi Zirvesi ve Soçi'nin Cenevre'ye bağlanması gibi birlikte attığımı adımlar sayesinde sahada durumlar daha iyi. Son dönemlerde Doğu Guta'da, İdlib'te ihlaller oldu. Suriye içinde DEAŞ'ın dışında YPG, PKKL, El Nusra, El Kaide gibi terör örgütleri de var. Bunlara yönelik mücadelemizin de sürmesi gerekiyor. Sivillerin ölümünün önüne geçmemiz lazım. Astana'da diğer güven arttırıcı adımlar konusundaki çalışma gruplarımız da bir araya gelecek. Sadece Suriye değil Irak, Yemen, Libya yine Karadeniz Bölgesi ve diğer bölgesel ve küresel konularda Rusya ile yakın işbirliğimiz var. Güvene dayalı işbirliğimiz var. Bazen görüşlerimiz farklı olabilir ama olsun. Bölgemizdeki sorunlar konusunda birlikte çalışmaya başlayınca görüşlerimiz de örtüşmeye başladı.



“S-400'LER NE KADAR KISA SÜREDE TESLİM EDİLİRSE İYİDİR”



S-400'lerin ne zaman Türkiye'ye geleceğine ilişkin soruya yanıt veren Çavuşoğlu, “Diğer alanlarda olduğu gibi askeri işbirliğimiz önemli. özellikle Suriye'de yaptığımız işbirliğimizden sonra askerlerimiz arasındaki diyalogun da daha düzenli olduğunu görüyoruz. Bunun devam etmesini arzu isteriz. Savunma Sanayi'nde S400'den başlayan bir işbirliğimiz var. Mutabakat yapıldı noktayı liderlerimiz koydu, İş Türkiye'ye teslimatı kaldı. Ne kadar kısa sürede teslim edilirse iyidir. Bunun için de çalışmalar yapılıyor” diye konuştu.



“OPERASYONUN SURİYE TOPRAKLARINI İŞGAL ETMEK DEĞİLDİR”



Afrin'e yönelik soruya ise Çavuşoğlu, “Suriye'nin doğusu olsun batısı olsun her yerde Suriye'nin toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz. Rusya ile, İran ile ortak açıklamalarımız görebilirsiniz. Zeytin Dalı Harekatının amacı bu bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek. Ciddi bir şekilde ülkemize tehdit olan teröristleri etkisiz hale getirmek. Çok sayıda vatandaşımız saldırılar roketler sebebiyle hayatını kaybetti. Bırakın Afrin'deki teröristlerin Afrin'den ayrılmasını Fırat'ın doğusunda Menbiç bölgesinde Afrin'deki teröristlere destek vermek için gelen teröristler oldu. Operasyon başlayalı epey zaman oldu ve teröristler buradan ayrılmadılar. Burada önemli olan sivillerdir. Sivilleri etkilenmemesi gerekiyor. Gittiğimiz her yerde sivillere destek veriyoruz. Sağlıkla ilgili tedaviler, kamplar, gıda yardımı. Mutlu olduklarını görüyoruz. Bu operasyonun amacı da teröristlerle mücadele etmektir. Suriye topraklarını işgal etmek değildir. Buralar Suriye'nin topraklarıdır. Suriye'nin topraklarında da Türkiye'ye olsun Rusya'ya olsun hiç kimse tehdit oluşturmaması lazım. Teröristlerin bu topraklarda da barınmaması gerekiyor. ABD, Astana'da zaten gözlemci. Orada ne olup ne bitiyor zaten görüyorlar. Fakat Astana'da formatında ABD ile bir mekanizmamız yok.



Menbiç ve YPG'nin kontrol ettiği yerlerin istikrara kavuşturulması ve YPG'lilerin buralardan ayrılmasıyla ilgili anlayış var, görüşmemeler devam ediyor. Çalışma grubumuz var, toplantısı geçtiğimiz hafta yapıldı. 19 Mart'ta a Washington'da bir görüşmemiz olacaktı ancak Rex Tillerosn görevden ayrıldığı için ertelenebilir. Ne yapacağımızı görüşüyoruz. Burada bir uygulama olabilirse Fırat'ın doğusundaki bölgelerin istikrara kavuşturulması için adımlar atılabilir. Ama önce Menbiç'de ABD'nin ne kadar samimi olduğunu ve sözünü ne kadar tutacağını görmemiz lazım. Daha önce verilen sözler oldu. Bu sözler tutulmadı tam tersine PKK/YPG'ye silahlar verildi.



Bu da bizim için ciddi tehditler oluşturdu” şeklinde konuştu.



“YENİ DIŞİŞLERİ BAKANI İLE AYNI ANLAYIŞLA ÇALIŞMAK İSTERİZ”



Bakan Çavuşoğlu, yeni ABD Dışişleri Bakanı ile Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik soruya ise, “Görev değişikliğinden toplantı olacak mı olmayacak mı arkadaşlarımız Washington'da bu süreci arkadaşlarımız takip ediyorlar. Tillerson yetkililerini yardımcısına devredeceğini de açıkladı.



Bugün yarın belli olur. Tillerosn ile zor bir süreçte ilişkilerimizin zor bir süreçten geçtiği ve kritik aşamaya geldiği noktada birlikte çalıştık. En zor şartlar altında bile diyaloğu sürdürdük. Bu tabii ki ABD'nin kararı. Yeni Dışişleri Bakanı ile aynı anlayış ile çalışmak isteriz. Karşılıklı saygı anlayışıyla. ABD'nin kendi tercihi bununla ilgili yorum yapmak istemeyiz ama bizim için kim olursa olsun her şeyden önce bize nasıl davranacağını, nasıl yaklaşacağını ve saygı duyması gerektiğini öğrenmesi gerek. Batılı ülkelerde maalesef tepeden bakma anlayışı var. Bunu ABD için ya da yeni bakan için söylemiyorum. Türkiye'ye olsun Rusya'ya olsun batı içinde olmayan ülkelere karşı tepeden bakma anlayış var.Bu anlayış ile netice alamayacaklarını artık görmüş olmaları, anlamış olmaları gerekiyor. Yeni göreve gelecek kişilerle de Türkiye olarak aynı anlayış işle çalışmak isteriz. Karşı tarafta da aynı anlayış olursa” yanıtını verdi.



