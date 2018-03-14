Ambulans uçak Trabzon'a acil iniş istedi

Edinilen bilgiye göre, Almanya'ya ait bir ambulans uçak yakıt ikmali için indiği ve yaklaşık 40 dakika önce kalktığı Trabzon Havalimanı'na tekrar inmek için izin istedi.



Acil iniş için izin isteyen uçak nedeniyle Trabzon Havalimanı uçak seferlerine kapatılırken, Trabzon'a inmek üzere olan Pegasus Havayolları'na ait uçak Giresun-Ordu Havalimanı'na yönlendirildi.



Acil iniş isteyen uçak nedeniyle havalimanında yoğun tedbir alındı. Acil iniş isteyen uçak piste indi. Kaynak : İHA