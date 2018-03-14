USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

Sıcak Haber : Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!..

Ambulans uçak Trabzon'a acil iniş istedi

Almanya’ya ait bir ambulans uçak, Trabzon Havalimanı’na acil iniş yaptı.

3. Sayfa / 14 Mart 2018 Çarşamba 12:02
Ambulans uçak Trabzon'a acil iniş istedi
Video için tıklayın

Edinilen bilgiye göre, Almanya'ya ait bir ambulans uçak yakıt ikmali için indiği ve yaklaşık 40 dakika önce kalktığı Trabzon Havalimanı'na tekrar inmek için izin istedi.

Acil iniş için izin isteyen uçak nedeniyle Trabzon Havalimanı uçak seferlerine kapatılırken, Trabzon'a inmek üzere olan Pegasus Havayolları'na ait uçak Giresun-Ordu Havalimanı'na yönlendirildi.

Acil iniş isteyen uçak nedeniyle havalimanında yoğun tedbir alındı. Acil iniş isteyen uçak piste indi. Kaynak : İHA

Ambulans Uçak


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı