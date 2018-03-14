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Alay konusu olmuştu! Bülent Ersoy canlı yayında paraladı

Popstar 2018'in tanıtım çekimlerinde İngilizce şarkı söyleyen Bülent Ersoy şarkıyı yanlış okuttuğunu iddia ettiği yarışma yönetimine tepki gösterdi.

Televizyon / 14 Mart 2018 Çarşamba 23:52
Alay konusu olmuştu! Bülent Ersoy canlı yayında paraladı
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Merakla beklenen Popstar 2018 ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında başladı.

Beş yıllık bir aranın ardından yeniden ekrana gelen Popstar 2018'in jüri koltuğunda; Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Can Bonomo oturuyor.

İLK KEZ YABANCI DİLDE ŞARKI SESLENDİRDİŞTİ

Çekimlerin sürprizi ise Bülent Ersoy'dan gelmiş ve sanatçı, kariyerinde ilk kez yabancı bir dilde şarkı seslendirerek Elvis Presley'nin 'It's Now or Never'ına çok farklı bir yorum getirmişti.
Yarışmanın ilk bölümünde Ersoy söylediği İngilizce şarkıyla ilgili açıklama yaparken “Tumarrow’a takılmışlar. Siz bana verdiniz. Yanlış mı okuttunuz. Enayilik mi var?” dedi. Ne manyağım ayol” dedi.

Ersoy’un bu sözleri stüdyoda gülüşmelere neden oldu.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Can BonomoDeniz SekiElvis PresleyArmağan ÇağlayanBülent Ersoy


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