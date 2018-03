Alay konusu olmuştu! Bülent Ersoy canlı yayında paraladı

Merakla beklenen Popstar 2018 ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında başladı.



Beş yıllık bir aranın ardından yeniden ekrana gelen Popstar 2018'in jüri koltuğunda; Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Can Bonomo oturuyor.



İLK KEZ YABANCI DİLDE ŞARKI SESLENDİRDİŞTİ



Çekimlerin sürprizi ise Bülent Ersoy'dan gelmiş ve sanatçı, kariyerinde ilk kez yabancı bir dilde şarkı seslendirerek Elvis Presley'nin 'It's Now or Never'ına çok farklı bir yorum getirmişti.

Yarışmanın ilk bölümünde Ersoy söylediği İngilizce şarkıyla ilgili açıklama yaparken “Tumarrow’a takılmışlar. Siz bana verdiniz. Yanlış mı okuttunuz. Enayilik mi var?” dedi. Ne manyağım ayol” dedi.



Ersoy’un bu sözleri stüdyoda gülüşmelere neden oldu.



