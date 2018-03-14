Ahmet Hakan'ı çileden çıkaran görüntüler

Aydın'da gerçekleşen olayda hapisten çıkan genç annesinin yanına gitti. Para isteğini reddeden annesine bağırdı. Annesini telefonla bir kişiyle görüştürdükten sonra yere düşürerek tekme tokat şiddet uyguladı. O anlar komşularının kamerasına yansıdı ve polis ekipleri tarafından araştırma başlatıldı.



Ahmet Hakan ana haber bülteninde o görüntülere yer verirken annesini döven evlada da tepki gösterdi.



İNSALIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ...



“ İzlemeye dayanılmayacak görüntülerdi. Hain, vicdansız, insanlıktan nasibini almamış eşkıyanın görüntüsü. Evlat demek istemiyorum. Para için annesini tekmelerle öldüresiye dövüyor. Cennet anaların ayağı altındadır diyoruz ama bakın adam ne yapıyor” diyen Ahmet Hakan vicdanları sızlatan o haberi ekranlara getirdi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel