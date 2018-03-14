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Ahmet Hakan'dan Sezai Temelli'ye tepki

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin Afrin Operasyonuyla ilgili Türkiye'ye yönelik işgalci suçlamasına Ahmet Hakan'dan çok sert tepki geldi.

Televizyon / 14 Mart 2018 Çarşamba 11:01
Ahmet Hakan'dan Sezai Temelli'ye tepki
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HDP'nin Afrin Operasyonuyla ilgili skandalları bitmiyor. Daha önce sivil katliamı suçlaması yapan HDP şimdi de Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ile İsrail'in Gazze işgalini aynı kefeye koydu. Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Türkiye'ye “işgalci” dedi.

Temelli'nin skandal açıklamasına Ahmet Hakan'dan sert tepki geldi. Kanal D Ana Haber'de konuşan Ahmet Hakan, “HDP Eş Genel Başkanı'na sormak isterim. Afrin Harekatı'ndan dolayı Amerika, Rusya, AB, Birleşmiş Milletler hatta Esad bile işgalci demiyor. Ama HDP işgalci diyor. YPG'nin söylediği ile HDP'nin söylediği arasında zerre kadar fark yok. Nasıl bu kadar kolay işgalci denebiliyor? HPD'nin PKK/YPG söylemi ile konuşmasında bir sorun yok mu? HDP'nin terör örgütlerinin dilinden ayrışması gerekmiyor mu? Küçücük minnacık bir farkı olmadı gerekmiyor mu?” dedi.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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