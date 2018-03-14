USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

Sıcak Haber : Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!..

10 kişinin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor

İran’da düşen jette hayatını kaybeden 10 kişinin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı. Cenazeler tek tek ailelere teslim edilmeye başlanırken adli tıp önünde duygusal anlar yaşandı. Cenazeleri teslim alan ailelerin gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

3. Sayfa / 14 Mart 2018 Çarşamba 16:01
10 kişinin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor

İran'da düşen jette hayatını kaybeden 11 kişiden 10'unun cenazesi öğlen saat 12.15 sıralarında Atatürk Havalimanı'na getirildi.

Ardından cenazeler buradan Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından cenazeler tek tek ailelere teslim edilmeye başlandı. Cenazeleri teslim alan ailelerin gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Hayatını kaybeden 10 kişinin ismi, “Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet, Eda Uslu” şeklinde açıklanmıştı.

(Volkan Kayalar - İsmail Coşkun/İHA) Kaynak : İHA

Pilot babadan kahreden soru: Kızımın cenazesi uçakta mı? Pilot babadan kahreden soru: Kızımın cenazesi uçakta mı? Mina Başaran’dan nişanlısı Murat Gezer’e son telefon Mina Başaran’dan nişanlısı Murat Gezer’e son telefon Ahmet Hakan o yorumlara isyan etti Ahmet Hakan o yorumlara isyan etti Mina Başaran'ın Instagram hesabı ailesi tarafından kapatıldı Mina Başaran'ın Instagram hesabı ailesi tarafından kapatıldı Düşen jetten ilk görüntüler Düşen jetten ilk görüntüler Aynı uçağa Ajda Pekkan da binmişti… Mina Başaran ile fotoğrafları… Aynı uçağa Ajda Pekkan da binmişti… Mina Başaran ile fotoğrafları… Başaran Holding jet kazası öncesi son fotoğraf! Üçü bu yaz evlenecekti, ikisi hamileydi Başaran Holding jet kazası öncesi son fotoğraf! Üçü bu yaz evlenecekti, ikisi hamileydi Ulaştırma Bakanlığı, İran'da düşen özel jet ile ilgili açıklama yaptı Ulaştırma Bakanlığı, İran'da düşen özel jet ile ilgili açıklama yaptı Cüneyt Özdemir'den takipçilerine tepki Cüneyt Özdemir'den takipçilerine tepki Uçak kazasında ölenlerin isimleri belli oldu Uçak kazasında ölenlerin isimleri belli oldu İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü

Adli TıpAtatürkGündoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı