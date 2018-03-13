Tır kazasında yaralananların ismi belli oldu!

Kaza, Tosya-Osmancık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul’dan Tokat’a gittiği öğrenilen yolcu otobüsü Kesikkaya bölgesinde arızalanan Gürcistan plakalı çelik yüklü tır’a arkadan çarptı.



Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü ve tır alev aldı. Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı. Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların isimle şunlar:



"Hiranur Güngör, Nesrin Özçiftçi, Emrah Demir, Zehre Turan, Hediye Kuriyeva, Fazilet Karayaz, Fatma Akarsu, Fındık Karatağ, Musa Çoşkun, Emine Güngör, İzzet Gül, Gülten Kafadar, Mehmet Şerif, İlknur Döner, Arzu Uslu, Kerime Turan, Hulusi Kaplan, Serhat Varol, Dursun Koca ve Mürsel Çakır."



Bu yaralılardan bir kısmının ileri tetkik ve tedavi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildiği bildirildi.

Kaynak : İHA