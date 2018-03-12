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Şirin Payzın'dan Eyüp Aksu'ya tepki

Şirin Payzın, "Avrupa'daki taksiciler gibi sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz" diyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya tepki gösterdi.

Güncel / 12 Mart 2018 Pazartesi 16:34
Şirin Payzın'dan Eyüp Aksu'ya tepki

İnternet üzerinden taksi hizmeti veren UBER'e açtıkları davanın ertelenmesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, 'Avrupa'daki taksiciler gibi sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz' dedi.

Aksu'nun bu açıklamasına Şirin Payzın'dan tepki geldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun sözlerini hatırlatan Payzın, 'Tehditleri savurma gücünü nereden buluyor? Kim oluyor da halkı tehdit edebiliyor mesela? Ve bu tehditlerden sonra can güvenliği nasıl sağlanacak?' diye sordu.

Payzın, bir başka tweetinde ise şu mesajı paylaştı: Tehditleri bırak plaka sahiplerinin sömürdüğü zavallı şoförlerin durumunu konuş, turistlere kazık atan, sahte para veren, sigara yasağına uymayan, kucağında bebeği ile bekleyen kadını kısa mesafe diye almayan, cep telefonunda avaz avaz konuşan çürük elma şoförlerle ilgilen önce.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel
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İstanbul Taksiciler Esnaf OdasıŞirin PayzınTaksiciler Esnaf Odası Başkanı


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