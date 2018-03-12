Şirin Payzın'dan Eyüp Aksu'ya tepki

İnternet üzerinden taksi hizmeti veren UBER'e açtıkları davanın ertelenmesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, 'Avrupa'daki taksiciler gibi sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz' dedi.



Aksu'nun bu açıklamasına Şirin Payzın'dan tepki geldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun sözlerini hatırlatan Payzın, 'Tehditleri savurma gücünü nereden buluyor? Kim oluyor da halkı tehdit edebiliyor mesela? Ve bu tehditlerden sonra can güvenliği nasıl sağlanacak?' diye sordu.



Payzın, bir başka tweetinde ise şu mesajı paylaştı: Tehditleri bırak plaka sahiplerinin sömürdüğü zavallı şoförlerin durumunu konuş, turistlere kazık atan, sahte para veren, sigara yasağına uymayan, kucağında bebeği ile bekleyen kadını kısa mesafe diye almayan, cep telefonunda avaz avaz konuşan çürük elma şoförlerle ilgilen önce.





Taksiciler Odası Bşk'nı “sağı solu yakmak istemiyoruz, kafamız kızarsa gereğini yaparız” tehditleri savurma gücünü nereden buluyor? kim oluyor da halkı tehdit edebiliyor mesela?ve bu tehditlerden sonra can güvenliği nasıl sağlanacak? — Sirin Payzin (@siring) 12 Mart 2018

Tehditleri bırak plaka sahiplerinin sömürdüğü zavallı şoförlerin durumunu konuş, turistlere kazık atan, sahte para veren, sigara yasağına uymayan, kucağında bebeği ile bekleyen kadını kısa mesafe diye almayan, cep telefonunda avaz avaz konuşan çürük elma şoförlerle ilgilen önce — Sirin Payzin (@siring) 12 Mart 2018

Taksiler pislik içinde, Taksim meydanını bilmeyen şoför dolu İstanbul. yağmur yağar müşteri almaz, , trafik kuralına uymaz, engelli arabası olan , bebek pusetli kadın müşteriyi almaz , sabıkalı mı değil mi hiçbir güvenlük kontrolü olmayan şoförler sorununu hallet önce. — Sirin Payzin (@siring) 12 Mart 2018

Bu arada her hangi bir takside sorun yaşadığınızda taksiciler odasını aradınız mı hiç şikayet için? bir kere deneyin derim ben ..uber'e aslan kesilenler şikayet olunca kapı duvar ... — Sirin Payzin (@siring) 12 Mart 2018