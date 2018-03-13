USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

Sıcak Haber : Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!..

Şehit Uzman Çavuş Koç son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen, Uzman Çavuş Göksel Koç, memleketi Isparta’da son yolculuğuna uğurlandı.

3. Sayfa / 13 Mart 2018 Salı 14:51
Şehit Uzman Çavuş Koç son yolculuğuna uğurlandı

Göksel Koç’un Türk bayrağına sarılı tabutu Keçiborlu ilçesi Kozluca köyü meydanındaki tören alanına getirildi.

Koç’un cenazesi, öğle vakti emekli müftü tarafından kıldırılan namazın ardından omuzlara alınarak bando ve tekbirler eşliğinde bir süre taşındı. Daha sonra cenaze aracıyla köy mezarlığına getirilen Koç’un cenazesi defnedildi.

Cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Göksel Koç’un ailesiyle birlikte Ağrı’da yaşadığı, babasının bir süre önce vefat ettiği, annesinin ise yazları köyde, kışın da oğlunun yanında kaldığı belirtildi.

Şehit Göksel Koç’un astsubay olan ağabeyinin yaklaşık 10 yıl önce kızı ve eşinin öldüğü trafik kazası sonrası yatalak hale geldiği ve yaklaşık 2 yıl önce de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Şehit Göksel Koç’un ağabeyinin bir çocuğunu da okuttuğu öğrenildi.


Kaynak : İHA

Şehmus GünaydınŞerif Yılmazİçişleri BakanıTrafik KazasıJandarma Genel Komutanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı