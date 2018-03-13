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Seçim ittifakı teklifi Meclis'ten geçti

Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Siyaset / 13 Mart 2018 Salı 09:43
Seçim ittifakı teklifi Meclis'ten geçti

Meclis, AK Parti ve MHP'nin ortak kararıyla sabaha kadar çalıştı. Seçim ittifakı teklifi bir gecede yasalaştı.

Yasa siyasi partilerin ittifak yaparak seçime girmelerine imkan veriyor.

Bir parti aynı anda bir partiyle ittifak yaparken diğer partiyle ortak liste hazırlayarak seçime girebilecek.

İttifakın oyu yüzde 10'u geçerse ittifak yapan partilerin herbiri barajı geçmiş olacak.

İttifak yapacak partiler, seçim takviminin başlamasından itibaren en geç 7 gün içinde genel başkanların imzaladığı protokolü Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verecek.

Seçim ittifakı yapan partiler oy pusulasında ittifak başlığı altında kendi isim ve amblemleriyle yer alacak.

İttifaka, partilerden birine veya her ikisine de mühür basılan pusulalar geçerli sayılacak.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy pusulaları aynı zarfa koyulacak.

Önce Cumhurbaşkanlığı seçimi oyları sayılacak. Mühürsüz zarf ve oy pusulaları, YSK filigranı taşımaları durumunda geçerli kabul edilecek.

YSK, gerekli gördüğü hallerde sandıkların taşınmasına ve sandık bölgelerinin birleştirilmesine karar verebilecek.

Vatandaşların çağrısıyla kolluk kuvvetleri sandık çevresinde güvenlik önlemi alabilecek.

Aynı binada oturan seçmenler aynı seçim bölgesinde kalmak şartıyla farklı sandık bölgelerine kayıt yaptırabilecek.

YSK, sandık kurulu başkanlarını, kamu görevlileri arasından kura ile belirleyecek.

Yasayla ayrıca, seyyar sandık kurulları oluşturulacak. Hastalığı veya engeli nedeniyle yatağa bağlı durumdaki seçmen, evlerinde oy kullanabilecek.

Mahalli idarelerde seçilme yaşı 18'e indirilecek.

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