USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

Sıcak Haber : Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!..

Saray'da sopalı bıçaklı kavga: 6 yaralı

Van’ın Saray ilçe merkezinde iki grup arasında alacak verecek yüzünden çıkan kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 13 Mart 2018 Salı 16:05
Saray'da sopalı bıçaklı kavga: 6 yaralı

Van'ın saray ilçe merkezinde öğle saatlerinde, iki grup arasında tartışma çıktı. Alacak verecek yüzünden çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Sopalı bıçaklı çıkan kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı. Kavgada ağır yaralanan şahıs ambulansla Van'a kaldırılırken, diğer yaralılar ise Saray Sağlık Ocağında tedavi altına alındı.

Kavgaya karışanların gözaltına alındığı olayda, ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Kaynak : İHA


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı