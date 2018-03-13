USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

Sıcak Haber : Beşiktaş, Bayern Münih'i konuk ediyor!..

Şahin Mengü'den Kılıçdaroğlu'na: Niçin tehdit ediyorsunuz?

CHP eski Milletvekili Şahin Mengü, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Parti içinde aksaklıkları söylerim" diyenleri tehdit ettiğini ileri sürdü.

Siyaset / 13 Mart 2018 Salı 14:55
Şahin Mengü'den Kılıçdaroğlu'na: Niçin tehdit ediyorsunuz?

Sık sık CHP'nin politikalarını eleştiren CHP eski Milletvekili Şahin Mengü, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Mengü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Parti içinde aksaklıkları söylerim' diyenleri tehdit ettiğini ileri sürdü.

Şahin Mengü, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kılıçdaroğlu: Gerçekleri söylemezsem, dilsiz şeytandan ne farkım kalır? demiş. Peki parti içindeki aksaklıkları söylerim diyenleri niçin kapının önüne koymakla tehdit ediyorsunuz?' diye sordu.

İşte Mengü'nün o paylaşımı:


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

TwitterMilletvekiliKemal KılıçdaroğluŞahin Mengü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı