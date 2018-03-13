Şahin Mengü'den Kılıçdaroğlu'na: Niçin tehdit ediyorsunuz?

Sık sık CHP'nin politikalarını eleştiren CHP eski Milletvekili Şahin Mengü, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.



Mengü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Parti içinde aksaklıkları söylerim' diyenleri tehdit ettiğini ileri sürdü.



Şahin Mengü, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kılıçdaroğlu: Gerçekleri söylemezsem, dilsiz şeytandan ne farkım kalır? demiş. Peki parti içindeki aksaklıkları söylerim diyenleri niçin kapının önüne koymakla tehdit ediyorsunuz?' diye sordu.



İşte Mengü'nün o paylaşımı:





Kaynak : Beyaz Gazete Özel