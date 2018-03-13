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Nazlı Çelik, Ahmet Hakan ve Fatih Portakal'dan tepki

Nazlı Çelik, Ahmet Hakan ve Fatih Portakal, "Avrupa'daki taksiciler gibi sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz" diyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya tepki gösterdi.

Televizyon / 13 Mart 2018 Salı 10:26
Nazlı Çelik, Ahmet Hakan ve Fatih Portakal'dan tepki
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İnternet üzerinden taksi hizmeti veren UBER'e açtıkları davanın ertelenmesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, 'Avrupa'daki taksiciler gibi sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz' demişti.

Aksu'nun yaptığı bu açıklama akşam ana haber bültenlerindeki yerini alırken Nazlı Çelik, Ahmet Hakan ve Fatih Portakal'dan tepki geldi. Nazlı Çelik, 'Silahla saldırarak hak aranmaz' derken Ahmet Hakan ise 'Bu zihniyetin yapacağı taksicilik hizmetinden ne çıkar Allah aşkına?' diye sordu. Portakal ise Aksu'nun kendini adalet üstü gördüğünü söyleyerek 'Burası bir hukuk devleti. Onun dışında hareket edilmemesi gerekir.' ifadesini kullandı.

İşte üç ana haber sunucusunun o tepkileri

Ahmet Hakan: Bu taksiciler odası başkanı bir zihniyeti temsil ediyor. Bu zihniyet hem devleti hem Meclis'i hem de medyayı tehdit ediyor. Bu zihniyetin yapacağı taksicilik hizmetinden ne çıkar Allah aşkına? Bu zihniyetin yapacağı taksicilik zihniyeti tabii ki UBER gibi yapılanmaların doğmasına, büyümesine, daha da fazla ilgi görmesine neden olur. Bu zihniyeti bu kafayı değiştirmeleri lazım. Buradan taksicilerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer UBER ve benzeri taşıyıcıların piyasaya girmesini istemiyorsanız, bu zihniyeti terk etmeniz gerekiyor. Araçlarınızı en az onların araçları kadar temiz tutmanız gerekiyor. Müşterilerinizi dikkate almanız, şikayetleri en aza indirmeniz, mesafe beğenmemezlikten vaşgeçmeniz gerekiyor. O zaman UBER falan ortada kalmaz. Herkes sizi tercih eder.

Fatih Portakal: İnsan öfkelendiği zaman haklıyken (-ki öyle olup olmadığına adalet karar verecek) haksız duruma düşebilir. Oda yetkilisi nasıl tehditte bulunuyor. Nasıl net cümle kuruyor, kendini adaletin de üstünde görerek. “UBER çalışmayacak” gibi bir cümle kuruyor. İnsanın sinirlerine hakim olması gerekir, öfkesini dizginlemesi gerekir. Haklı iken haksız duruma düşebiliyorsunuz. Beyefendiye hatırlatmak gerekiyor. Burası bir hukuk devleti. Onun dışında hareket edilmemesi gerekir. Bireysel şiddete başvurulmaması gerekir.

Nazlı Çelik: Taksici esnafı, taksi şoförleri haklı olsanız bile araçları tahrip ederek, şoförleri döverek hatta silahla saldırarak hak aranmaz. Bir kişi canından olur vebali de büyük olur. Kimse altından kalkamaz.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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