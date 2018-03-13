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Kara Havacılık Komutanlığı davasına 6 kurum müdahil olacak

Kara Havacılık Komutanlığı davasında, müşteki kurumlar Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve MİT Müsteşarlığının davaya müdahillik talebi kabul edildi.

Güncel / 13 Mart 2018 Salı 15:03
Kara Havacılık Komutanlığı davasına 6 kurum müdahil olacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Müştekilerin beyanlarının alınmasıyla devam edilen duruşmada konuşan Başbakanlık avukatı Adem Keskin, atılı suçtan doğrudan zarar gördüklerini beyan ederek sanıklardan şikayetçi olduklarını ve davaya müdahil olmak istediklerini belirtti.

Diğer müşteki kurumlar Milli Savunma Bakanlığı, TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Maliye Bakanlığı ve MİT Müsteşarlığının avukatları da davaya katılma talebinde bulundu.

Taleplerin ardından iddia makamının görüşünü alan mahkeme heyeti, 'atılı suçtan doğrudan zarar gördükleri' gerekçesiyle adı geçen kurumların davaya müdahillik taleplerinin kabulüne karar verdi.

Davanın görülmesine yarın müşteki ve tanıkların dinlenmesiyle devam edilecek. Kaynak : AA

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