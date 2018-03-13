Hamsi fiyatı hızla düşüşe geçti

Trabzon Balık Hali'ne bol miktarda hamsi gelirken, balıkçı esnafı hamsiye pek rağbet göstermedi. Balık Hali'nde hamsinin yanı sıra diğer balık çeşitlerinde de artış olduğu ve fiyatlarının düştüğü gözlendi.



Denizer Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Recep Denizer, bugün bol miktarda hamsi olduğunu, fiyatının üçte bir oranına kadar inmesine rağmen yine de alıcı olmadığını belirtti.



Hamsi satmakta sıkıntı çektiklerini söyleyen Denizer, “Her geçen yıl bir evvelki yılı aratıyor. Bu sene istediğimiz randımanı alamadık. Balıkçılık iyi geçmedi, Allah bütün balıkçıların yardımcısı olsun. Söylenecek fazla bir şey yok, zaten ortam bunu gösteriyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Ümitle bekleyeceğiz. Artık yetiştiricilere daha fazla önem düşüyor. Çünkü halkımız yetiştirilen balıkları yemek zorunda kalıyor. Mecburuz, başka da yapacak bir şeyimiz yok. Hamsi genelde Gürcistan tarafından geliyor. Orada da çok kısıtlı yerlerde avlanma yapılıyor. Tekne sayısı orada da kısıtlı ancak bugün müşteri yok. Hamsi bugün fazlaydı, müşteri yoktu. Havada güzeldi artık insanlar yaz moduna girince hamsinin de özelliği her geçen gün azalıyor, insanlar artık yemiyor. Bundan sonra diğer balık çeşitlerine, istavrit, mezgit, barbun, kalkan bunlara bakacaklar” dedi.



Hamsinin fiyatının üçte bir gerilemesine rağmen alıcısı olmadığını belirten Denizer, “Bugün hamsi çoktu, güzeldi ancak esnaf olmadığı için satmakta sıkıntı çektik. Fiyatı önceki günlere oranla üçte bir kadar düştü. Fiyatlar çok düştü ancak satmakta sıkıntı var. Sezon bitimine 15-20 gün daha var desekte artık bitti diyebiliriz” diye konuştu.



Trabzon'da birkaç gün öncesine kadar kilosu 20 TL'den satılan hamsinin kilosu tezgahlarda 5 liraya kadar düştü. Kaynak : İHA