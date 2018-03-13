Faciayı kadın yolcu önlemiş

Osmancık ilçesinde emniyet şeridinde park halinde bulunan yabancı plakalı tır’a bir yolcu otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralanmıştı.



Ayaklarıyla camları kırmış



Edinilen bilgilere kazanın ardından alev topuna dönen otobüste olası bir faciayı kaza anında uyanık olan kadın önlediği öğrenildi. Kazanın hemen ardından ayaklarıyla otobüsün camlarını kıran kadın yolcu içeride bulunan yolcuların dışarı çıkmasına yardımcı olduğu öğrenildi. Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ederken, cenazelerin otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği belirtildi. Kaynak : İHA