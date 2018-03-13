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Diyarbakır'dan acı haber

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyon kapsamında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu. 2’si ağır 5 asker de yaralandı.

Güncel / 13 Mart 2018 Salı 16:30
Diyarbakır'dan acı haber

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında Diyarbakır İli Dicle İlçesi Kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında, 13 Mart 2018 Salı günü saat 14.15 sıralarında teröristlerce daha önceki tarihlerde döşenmiş olan mayın/EYP’ye temas sonucunda meydana gelen patlamada 2 kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuş, 2’si ağır, 3’ü hafif olmak üzere 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Yaralanan arkadaşlarımızın Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanmıştır” denildi.

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