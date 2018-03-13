Diyabet hastaları dikkat

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Asım Kayıklık, diyabet hastalarında göz tansiyonu (glokom) ve kataraktın iki kat fazla göründüğünü ifade ederek, 'Gözün keskin görme bölgesinde, sarı leke dediğimiz ve sinir tabakasının merkezinde maküla denilen bölgenin şişmesine maküla ödemi denir. Maküla ödemi diyabet hastalarında görme kaybına neden olan rahatsızlıkların başını çekmektedir' diye konuştu.



'Körlüğe neden olabilir'



Op. Dr. Kayıklık, makülanın yeterli ölçüde kanla beslenemediği için normal çalışmasını sürdüremediğini ve bunun sonucunda görmenin bulanıklaştığını söyledi.



Beslenmeyi sağlamak için gözün retina üzerinde anormal yeni damarlar oluşturduğunu kaydeden Kayıklık, 'Ancak bu damarlar normal beslenmeyi sağlayamazlar ve kanayarak göz içi kanama ve retina dekolmanı oluşturabilmektedir. Tedavi edilmezse körlükle sonuçlanabilir' dedi.



Hastalarda görmenin yavaşça azalabileceği gibi ani görme kayıplarının da yaşanabileceğini belirten Op. Dr. Asım Kayıklık, 'Gözlerinde hasar başlamasına rağmen hastaların hiçbir şikayeti olmayabilir. Düzenli muayene ile diyabete bağlı görme kayıpları engellenebilir' ifadelerini kulandı.



Hem şekerden kurtuldu hem de görmeye başladı



Op. Dr. Kayıklık, bu duruma bir örnek vererek, '60 yaşındaki hastamız Azize Ş. yüzde 10-20 görme olan sol gözü için bize başvurdu. Sağ gözünün ise 20 yıldır çok az gördüğünü ve son 8 yıldır şeker hastası olduğunu ve bu gözünün de artık hiç görmediğini söyledi.



Birçok sağlık kuruluşuna başvurduğunu söyleyen hastamıza sağ gözünün bir daha görmeyeceği söylenmiş' diye konuştu.



Op. Dr. Kayıklık, hastası Azize Ş'nin ilk olarak geçtiğimiz ay Özel Adana Ortadoğu Hastanesinde Başhekim Obezite ve Diyabet Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bayrak tarafından gerçekleştirilen diyabet cerrahisi ile tip-2 diyabetinden kurtulduğunu söyledi.



Muayenenin ardından hastasına katarakt ve şekere bağlı maküla retina teşhisi koyduğunu hatırlatan Kayıklık, şunları kaydetti:



'Hastamızın sağ gözüne katarakt ameliyatı ile iğne tedavisi uyguladık. Hastamızın sağ gözü ikinci haftada yüzde 80 görmeye başladı.



Sol gözünün ise tedavisine devam ediyoruz. Diyabet hastalarımız hiçbir şikayetleri bile olmasa düzenli kontrollerini aksatmasınlar.'



Sol gözünün tedavisi için geldiğini ancak görmez denilen sağ gözünün tekrar görebileceğini öğrendiğini vurgulayan Azize Ş. ise 'Doktorumuz Asım beye teşekkür ediyorum, benim tekrar görmemi sağladı. Ortadoğu Hastanesinde hem şeker hastalığından kurtuldum, hem de görmeye başladım' dedi.



Kaynak : İHA