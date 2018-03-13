Cübbeli o yorumlara isyan etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jet düşmüş, 3'ü mürettebat 11 kadın hayatını kaybetmişti.



Korkunç kaza sosyal medyada büyük yankı uyandırmış hayatını kaybedenler hakkında korkunç ifadeler kullanılmıştı.



Kazada hayatını kaybedenler hakkında yapılan yorumlar Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü rahatsız etti.



Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kötü niyetli yapılan yorumlara tepki gösteren Cübbeli Hoca 'Sosyal medyada bu yavrularımızın zenginlikleriyle, giyim kuşamlarıyla ve özel hayatlarıyla ilgili 'Allah bunlara rahmet etmesin' demeye varacak kadar ileri giden yorumları da şiddetle kınıyor, bunların dînen ahlâken ve vicdânen kabul edilebilir bir tarz olmadığını ifade ediyorum' ifadelerini kullandı.



İşte Ahmet Mahmut Ünlü'nün o açıklamaları;



Elim Uçak kazasında vefat eden kızlarımıza Allah-u Teâlâ'dan rahmet niyaz eder, kederli ailesine sabırlar dilerim. — Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) 12 Mart 2018

Bu hadise üzerine sosyal medyada bu yavrularımızın zenginlikleriyle, giyim kuşamlarıyla ve özel hayatlarıyla ilgili 'Allah bunlara rahmet etmesin' demeye varacak kadar ileri giden yorumları da şiddetle kınıyor, — Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) 12 Mart 2018

bunların dînen ahlâken ve vicdânen kabul edilebilir bir tarz olmadığını ifade ediyorum.

Neticede ölümün de çeşitleri vardır böyle bir kazada ve gurbette vefat etmiş olmaları bizleri son derece mahzun etmeli ve onlara rahmet duası yapmaya sevk etmelidir. — Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) 12 Mart 2018

Nitekim benim 17 yaşındaki kızım bu nedenle ağlamıştır. İslamdan öte insanlık buu iktizâ eder. Onların hayat tarzları bir Müslümanı alakadar etmez ve Allah'ın geniş rahmetini daraltacak yorumlar yapmasını meşru kılamaz. — Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) 12 Mart 2018

Dolayısıyla vefat etmişlerin arkasından yapılan bu gibi yorumlar ahiret bakımından hak ve hukuku mûciptir, vefat edenlerden helallik almak da mümkün değildir. Dolayısıyla hepimiz bu hususta yorum yazmanın da konuşmak gibi sahibini mesul kılacağını düşünerek sorumlu davranmalıyız. — Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) 12 Mart 2018