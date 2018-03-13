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Cübbeli o yorumlara isyan etti

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 11 kadının hayatını kaybettiği uçak kazası hakkında yapılan yorumlara isyan etti.

Güncel / 13 Mart 2018 Salı 14:20
Cübbeli o yorumlara isyan etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jet düşmüş, 3'ü mürettebat 11 kadın hayatını kaybetmişti.

Korkunç kaza sosyal medyada büyük yankı uyandırmış hayatını kaybedenler hakkında korkunç ifadeler kullanılmıştı.

Kazada hayatını kaybedenler hakkında yapılan yorumlar Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü rahatsız etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kötü niyetli yapılan yorumlara tepki gösteren Cübbeli Hoca 'Sosyal medyada bu yavrularımızın zenginlikleriyle, giyim kuşamlarıyla ve özel hayatlarıyla ilgili 'Allah bunlara rahmet etmesin' demeye varacak kadar ileri giden yorumları da şiddetle kınıyor, bunların dînen ahlâken ve vicdânen kabul edilebilir bir tarz olmadığını ifade ediyorum' ifadelerini kullandı. 

İşte Ahmet Mahmut Ünlü'nün o açıklamaları;

Kaynak : Beyaz Gazete Özel
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