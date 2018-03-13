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Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı

Çorum Osmancık'ta, yolcu otobüsü park halindeki TIR'a çarptı. Kazada 13 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

3. Sayfa / 13 Mart 2018 Salı 07:49
Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı
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Çorum'un Osmancık ilçesinde bir yolcu otobüsünün tıra çarparak alev alması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İmparator Turizm firmasına ait İstanbul'dan Tokat'a giden bir yolcu otobüsü, Osmancık-Kargı kara yolunun 30. kilometresindeki Ardıç mevkisinde tıra arkadan çarptı. Daha sonra otobüste yangın çıktı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 20 kişi ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, Cumhuriyet Savcısının nezaretinde kaza yerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş ve Osmancık Kaymakam Vekili Emre Çiftci ile olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı da Osmancık Devlet Hastanesine giderek, yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Bu arada kazayla ilgili Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul-Samsun D100 kara yolunda saat 05.35 sıralarında Tosya-Osmancık istikametine doğru yolun emniyet şeridine park etmiş haldeki tıra yolcu otobüsünün arkadan çarpması sonucu ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma devam etmekte olup soruşturmanın tamamlanmasına müteakiben diğer gelişmeler paylaşılacaktır."




Kaynak : AA

Yolcu Otobüsü


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