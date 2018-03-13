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CHP'li vekilin gerginlik savunması: Meclis ışıkları

CHP'li Barış Yarkadaş'a göre seçim ittifakına ilişkin kanun teklifinin kabul edildiği Meclis'te çıkan gerginliklerin nedeni yetersiz havalandırma ve ışıklandırmalar.

Siyaset / 13 Mart 2018 Salı 12:27
CHP'li vekilin gerginlik savunması: Meclis ışıkları

Siyasi partilerin seçim ittifakı yapabilmesinin önünü açan yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Görüşmelere CHP İzmir Milletvekili Musa Çam'ın konuşması ardından başlayan gerginlik damga vurdu. Genel Kurul'da başlayan gerginlik Meclis kulisinde kavgaya dönüştü. MHP ve CHP milletvekilleri arasında yumruklar konuştu.

Meclis'te yaşananlarla ilgili CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın değerlendirmesi ise dikkat çekti. Gerginliğin nedenini Meclis Genel Kurulu'ndaki havalandırmaya ve ışıklandırmaya bağlayan Yarkadaş şu mesajı paylaştı:

Meclis'teki gerilimin sebeplerinden biri de AKP ile MHP'nin vekilleri kapalı ve havasız bir ortamda kesintisiz 20 saat çalıştırmasıdır. Bu tutum, vekilleri yoruyor ve gerginleştiriyor. Halktan yasa kaçıranlar, kendi vekillerine de eziyet ediyor. (20 saat bu ışığın altındaydık.)

Kaynak : Beyaz Gazete Özel
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