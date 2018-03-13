CHP'li Musa Çam'a Meclis'ten çıkarılma cezası

AK Parti ve MHP'nin siyasi partilerin seçim ittifakına olanak sağlayan ortak kanun teklifi Meclis'te kabul edildi.



Zaman zaman tansiyonun yükseldiği görüşmede, oylamaya geçileceği sırada bir gerginlik yaşandı.



Kürsüde konuşma yapan CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde MHP lideri Devlet Bahçeli için söylediği bir sözü hatırlattı.



Çam'ın sözlerine AK Parti ve MHP milletvekilleri tepki gösterdi.



Gerginlik nedeniyle oturuma ara verildi.



3 BİRLEŞİM CEZA



MHP ve CHP milletvekilleri arasındaki gerginlik, Meclis kulisinde de devam etti. Meclis güvenlik görevlileri iki grubu ayırmakta zorlandı.



Musa Çam hakkında TBMM'den 3 birleşim çıkarma cezası verildi.

